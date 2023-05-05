Erzurum’da yaygınlaşan tekstil fabrikalarına elaman yetiştirilmesi noktasında şehirde bulunan meslek liselerine tekstil bölümünün açılması istendi.

Erzurumlu vatandaşlar, 2. Organize Sanayi Bölgesinde yoğunlaşacak fabrikalar öncesi meslek liselerinde tekstil bölümlerinin vakit geçirilmeden açılmasını istediler.

Pandemi ve deprem süresince maske, sağlıkçılara giysi ve deprem de çadır gibi tekstile dayalı malzemelerin üretilmesi noktasında ciddi bir elaman ihtiyacının ortaya çıktığını anlatan vatandaşlar, Erzurum’da eğitim ve öğretim yapan meslek liselerine vakit geçirilmeksizin tekstil bölümlerini açılmasını yetkililerden istediler.

Ak Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu yaptığı açıklamada, vatandaşların bu taleplerinin önemine vurgu yaparak, ‘Erzurum tekstilde önemli merkez konumuna geliyor. 2. Organize sanayinin faaliyete geçmesiyle de bu sektörde istihdam yoğunluğu yaşanacak. Çok ciddi elaman ihtiyacı olacak. Dolayısıyla bizler tedbirimizi şimdiden almalıyız. Meslek liselerinde bu bölümün vakit geçirilmeden açılması için gerekli girişimleri yapacağız.’ dedi.

İl Başkanı Küçükoğlu, ilgili kurumların vatandaşın bu isteğini dikkate alacaklarından hiçbir şüphe duymadığını da söyledi.

Ak Parti İl Başkanı Küçükoğlu: ‘Milli Eğitim Bakanlığı ve Erzurum İl Müdürlüğü ile görüşerek bu bölümü açacağız’ dedi.