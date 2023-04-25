Karabük’teki meslek liselerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle istihdam garantili izabe ve haddecilik dalı açılacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası meslek liselerinde haddecilik bölümünün açılmasına yönelik bilgilendirme için ortak basın toplantısı düzenledi.

Öğretmenevindeki toplantıda konuşan Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, “Sanayiye bağlı olarak meslek liselerimizde bulunan alan ve dallarda ara eleman ihtiyacını karşılanmak üzere eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmekte ve gelişme göstermektedir. İlimizin mesleki eğitimde son dönemdeki en önemli ihtiyaçlarından birisi metalürji alanı içerisinde haddecilik dalının açılmasıydı ve bu başarılmıştır” dedi.

Karabük’teki 22 haddehane işletmesinde yaklaşık 3 bin 500 ve KARDEMİR’de de 6 bin civarı kişinin istihdam edildiğini ifade eden , "Bu işletmelerde istihdam edilmek üzere gerekli ara elemanın yeterli bilgi, beceri ve donanıma sahip olabilmesi için metalürji alanı içinde yeni bir dal olarak haddecilik dalı açılması, bölgemizdeki istihdama göre zorunlu hale gelmiştir” diye konuştu.

"Ülkemizde önemli bir istihdam alanına sahip olan bölgemiz hadde işletmecilerinin istekleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yaptığı araştırmalar sonucunda haddecilik dalında ara elemana acil ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır” diyen Çapraz, “Bu dalda ara elemanın yetiştirilmesi metalürji alanının bünyesinde haddecilik dalının yeni bir dal olarak açılması ile mümkün olacaktır. İlimizde haddecilik alanında faaliyet gösteren firmalarımız, Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğümüz bünyesinde, haddecilik dalı açılması talebinde bulunmuştur. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün yazısı üzerine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programı Metalürji Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı’nın 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde uygulanması talebi Talim ve Terbiye Kurulunun kararı ile işlerlik kazanmıştır” ifadelerini kullandı.

Çapraz, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programı Metalürji Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı’nın 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde uygulanarak; Metalürji Teknolojisi alanı izabe dalının, izabe ve haddecilik dalı olarak dönüştürülmesi kararının onaylandığını aktararak şunları söyledi: “İzabe ve haddecilik dalının açılması ağır sanayi kentimiz Karabük’te büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Bundan sonraki süreçte Mesleki Yeterlilik Kurumu belgelendirmesi yaptığımız çalışanlarımız dışında yeni personel alımlarımızı bu bölümden mezun olan öğrencilerimizden gerçekleştireceğiz. Demir çeliğin ülkemizdeki kurucusu olan Karabük’ten yaptığımız bu çalışma ile diğer illerimizde faaliyet gösteren haddelerimiz de fayda sağlayacaktır.”

Demir çelik endüstrisine yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla meslek liselerinde bugün dev bir adım daha attıklarını anlatan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ise, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu istikamette iş dünyasının ihtiyaç duyduğu meslek ve alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlamak ve çocuklarımıza güzel ve parlak bir gelecek sunmak amacıyla Ticaret ve Sanayi Odalarımız, Organize Sanayi Bölgesi ve Meslek Odalarımız başta olmak üzere bölgemizde bulunan farklı sanayi kollarında hizmet veren sanayi kuruluşlarımız ile iş birliği içerisinde hareket etmekteyiz ve sürekli iletişim halinde projeler yürütüyoruz, Meslek liselerimizi birlikte şekillendiriyoruz" şeklinde konuştu.