Karabük’te meslek ve teknik liseler fabrika gibi çalışarak 2022 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 900 bin lira ciro elde ederken yıl sonunda ise 1 milyon liraya ulaşmayı hedefliyor.

Karabük’te meslek ve teknik liseler fabrika gibi çalışarak 2022 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 900 bin lira ciro elde ederken yıl sonunda ise 1 milyon liraya ulaşmayı hedefliyor.

Karabük’te bulunan meslek liseleri öğrencileri Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Metal Teknolojileri, Elektrik ve Elektronik, Kimya ve Motorlu Araçlar Teknolojileri bölümlerinde üretime devam ediyor.

Atölyelerde uygulamalı olarak eğitim alan 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri hem okulların hem de kamu kurumlarının taleplerine göre çalışmalar yapıyor.

Atölyelerde yürütülen çalışmalarla 2022 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 900 bin lira gelir elde eden meslek liseleri yıl sonuna kadar 1 milyon lira ciro elde etmeyi hedefliyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Metal Teknolojileri Alan Şefi Gürbüz Özkan, “Burada 3 yıldan beri alan şefiyim. Bu dönem içerisinde birkaç tane döner sermaye işi aldım. Bu döner sermaye işiyle hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz hem de okulumuz belli miktarda gelir sağladı” dedi.

Okula yoğun bir şekilde iş talebi olduğunu belirten Gürbüz, “Bunları karşılamaya çalışıyoruz. Özellikle mobilya bölümüyle bir sürü iş yaptık. Bu işler Karabük’te bulunan okullarımıza dağıtımıyla ilgili ortak çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ise, meslek liselerinin kara gün dostu olduğunu ve fabrika gibi çalıştığını söyledi.

Projelerle okullara kazandırılan makineler ile ilgili bilgi veren Akbaş, “Meslek liselerimiz hem öğretmeni hem de öğrencisiyle beraber çocuklarımızı hayata hazırlamaya devam ediyorlar. Öncelikle 2021 yılın da SOGEP çerçevesinde yapmış olduğumuz projelerde meslek liselerimize 4 milyon 550 liralık makineler kazandırdık. Bu makineler CNC tezgahları, boru bükme makineleri v smilaterler olmak üzere çeşitli makineleri hem Safranbolu’daki hem de Karabük’teki okullarımıza yerleştirmiş olduk” diye konuştu.

Akbaş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın meslek liselerine yönelik verdiği güçlü destekle okullardaki makinelerin teknoloji güncellemesini ve yenilemesini devam ettirdiğini ifade etti.

Okulların yaptığı çalışmalarla ilgili de konuşan Akbaş, “Bizler pandemi sürecinde hem dezenfektan hem maske, hem de temizlik malzemeleri konusunda okullarımız hem kendi okullarımızın imkanlarını, ihtiyaçlarını temin ederken aynı zamanda farklı kurumlarında ihtiyaçlarını temin etmiş oldular. Bu çerçevede 2021 yılında 839 bin liralık ciro kaynağımız varken bu kaynağı 2022 yılında 1 milyon liraya ulaşacağını düşünüyoruz. 2023 yılında da inşallah bu miktarları artıracağız” ifadelerine yer verdi.