Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) tarafından Voc-Test Merkezleri III Hibe Programı altında yürütülen TREESP2.3.TUYEP/P-03/28 sözleşme numaralı ve toplam bütçesi 230.049,90 Avro olan “Enerji Sektöründe Antalya” isimli proje çerçevesinde "MYK Ulusal Meslek Standartlarına Göre 9 Meslek İçin MEB HBÖGM Modüler Programları İçin Tavsiye Raporu "tanıtıldı.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) tarafından Voc-Test Merkezleri III Hibe Programı altında yürütülen TREESP2.3.TUYEP/P-03/28 sözleşme numaralı ve toplam bütçesi 230.049,90 Avro olan “Enerji Sektöründe Antalya” isimli proje çerçevesinde "MYK Ulusal Meslek Standartlarına Göre 9 Meslek İçin MEB HBÖGM Modüler Programları İçin Tavsiye Raporu "tanıtıldı.

AESOB VOC-TEST III “Enerji Sektöründe Antalya” isimli AB Projesi çerçevesinde "MYK Ulusal Meslek Standartlarına Göre 9 Meslek ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Modüler Programları için oluşturulan tavsiye raporu Proje koordinatörü Murat Dinç’in sunumlarıyla katılımcılara tanıtıldı.

Programda konuşan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Depremlerden dolayı çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Kalbimiz deprem bölgesinde atıyor. ESOB olarak birliğimize bağlı 75 esnaf odamız, oda başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, esnaf ve sanatkarlarımız ile birlikte depremzedelerin yaralarını sarmak için elimizden geldiğince her türlü çaba ve gayreti gösteriyoruz. Buradan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Bu zor günlerin birlik ve beraberlikle el ele vererek üstesinden geleceğiz" dedi.

"Diğer mesleklerde de hizmet vermeyi hedefliyoruz"

AESOB tarafından Kasım 2020 tarihinden itibaren yürütülen Voc-Test Merkezleri III Hibe Programı çerçevesinde “Enerji Sektöründe Antalya” projesinin taslak raporunun 3. çalıştayını gerçekleştirdiklerini belirten Dere, " 9 meslek için ise toplamda 12. çalıştayı tamamlamış bulunmaktayız. 9 mesleğin Ulusal Meslek Standartlarının güncellenmesini ve revizyonunu bu çalıştaylarımızda gerçekleştirdik. MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bu 9 mesleğimiz resmi gazete de yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı makamına gönderildi. Enerji Sektöründe Antalya Projemizin toplam bütçesi 230.049,90 Avro’dur. Ayrıca birliğimiz tarafından eş finansman katkısı olarak muhasebe ve proje asistanı desteği ile birlikte yüzde 12,53’lük oranla bütçeye mali destek sağladık. Proje çerçevesinde sıhhi tesisat - klima - ısıtma ve doğalgaz atölyelerimizi, eğitim ve proje merkezimizi de kurduk. Projemizin TÜRKAK’dan akredite ve MYK’dan yetkilendirilmiş kuruluş olma taahhüdünü gerçekleştirmek için iktisadi işletmemizi kurduk. Projemizin 30. ayında tamamlanması için çalışmalarımızı yapıyor ve denetim tarihi bekliyoruz. AESOB Mesleki Sınav Merkezi İktisadi İşletmemiz ile esnafımızın Avrupa standartlarında belgeye sahip olmasına olanak sağlıyoruz. İlerleyen süreçte bu mesleklerle sınırlı kalmayıp mevcudu genişleterek Antalya’mıza fayda sağlayacak diğer mesleklerde de hizmet vermeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

"Fabrika gibiler"

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, meslek liselerinin deprem bölgesine yardım için fabrika gibi çalıştıklarını ifade etti.

Öğrenci ve öğretmenler tarafından yapılan güneş enerji sistemli konteynerlerın bölgeye ulaştığını bildiren Çalışkan, " Şuan bölgede 5 tane seyyar mutfağımız var. Çadır içi ve çadır dışı 600 tane soba yaptık şimdiye kadar ve hala yapıyoruz. Bu toplantıyı yaparken çocuklar hala üretim yapıyorlar. Yine AFAD standardında 16 metrekare artı 40 metrekare sınıf şeklinde düzenlenen çadır üretiyorlar. Bu zamana kadar ötelenen daha çok düşük başarı düzeyi ile kıyaslanan meslek liseleri bugün kendi kendine düşündüğünü hayal edip tasarladığını üretebilen fabrikalar haline geliyor.Bir ülkenin en önemli en kalıcı sermayesi beşeri sermayedir. Bu beşeri sermayenin de niteliğini arttırmak için en önemli argüman eğitimdir. Mesleki eğitimde yetişecek olan personelin sonuçta 9 tane meslek var. Milli Eğitim olarak sektör ile iç içeyiz, başkanımızla sürekli görüşüyoruz. Çünkü şu doğrultudayız; gerekirse mesleki eğitim gerekirse sanayi bizim müfredatımızı oluştursun ve sektörün oluşturduğu müfredatı biz çocuklarımıza okutalım "diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Sülünbaz ise kurumsal olarak işyeri açma süreci ve EYT hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Toplantı soru cevaplar ile sona erdi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Aile ve Sosyal Hizmetler Antalya İl Müdürü Abdullah Çalışkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Sülünbaz, şube ve okul müdürleri, oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.