Bayburt Mesleki Eğitim Merkezi tarafından "Ahilik Kültürü Konulu Bilgi Yarışması" düzenlendi.

Çoruh Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen yarışmada Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çoruh Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bayburt Mesleki Eğitim Merkezi, Mustafa Köseoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Gökçedere Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri kendilerine Ahilik Kültürü ile yönlendirilen soruları cevaplandırdılar.

Öğrencilere yöneltilen soruların ardından Çoruh Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci Mustafa Köseoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

Dereceye giren okullara ödüllerinin takdim edilmesinden sonra sona eren yarışmaya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.