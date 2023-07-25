İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği işbirliğiyle yapılan Bilgisayarda Giysi Kalıbı Hazırlama Projesi ilk mezunlarını verdi. 18 ay sürecek projeyle hem tekstil sektöründe işgücü açığının kapanmasına katkı sağlanacak hem de genç istihdamı desteklenecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kentte refahı büyütme ve adil paylaştırma hedefi istikâmetinde Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü, İzmir Kalkınma Ajansı ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği işbirliğiyle yapılan Bilgisayarda Giysi Kalıbı Hazırlama Projesi ilk mezunlarını verdi. Meslek Fabrikası öncülüğünde istihdamı desteklemek üzere geliştirilen projeyle 11 kursiyer eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı ve altın bilezik sahibi oldu.

“Genç istihdamı destekliyoruz”

Sertifika töreninde konuşun Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, Meslek Fabrikası olarak yoksulluk ve işsizlikle mücadele için destekli istihdam modeli ile genç işsizlere destek olduklarını ifade etti. Kaçar, “Gençlere altın bilezik takabilmek adına bizler bu projelerin yürütücüsüyüz. Sosyal adalet ve refahı, kamusal kaynağın en etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak bizlerine görevi. Bilgisayarda Giysi Kalıbı Hazırlama Projesi yüzde 30 istihdam garantili bir proje. İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) paydaşlığı için sonsuz teşekkür ederiz. Sizler de ilk mezun kursiyerler olarak çevrenize bu projeyi duyurma konusunda bizlere elçi olacaksınız” dedi.

“Kamu kaynağına dayanan işbirlikleri çok kıymetli“

Sertifika törenine katılan proje paydaşı İzmir Kalkınma Ajansı Mavi Büyüme Politikaları Birim Başkanı Saygın Oğuz, İZKA olarak ülke genelinde bölgesel kalkınmayı amaçladıklarını ve bu hedefle birçok proje yürüttüklerine dikkat çekti. Saygın Oğuz, “ İstihdama giden bu yolda başarı sağlamak kıymetli işbirliklerine dayanıyor. Meslek Fabrikası ile başlattığımız bu proje kamu kaynağı ile yol alma noktasında örnek teşkil ediyor. Bu anlamda İzmir Büyükşehir Belediyesi teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

18 ay sürecek

Tekstil sektöründe ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesini sağlamak üzere 18-35 yaş arasındaki gençlere mesleki eğitim verilmesini sağlamak amacıyla Meslek Fabrikası Halkapınar Kurs Merkezi’nde verilen kurs, 184 saat sürüyor. 18 ay boyunca sürecek proje çerçevesinde 5 kurs daha açılarak, tekstil sektöründe bilgisayarda kalıp hazırlama alanındaki işgücü açığının kapanmasına katkı sağlanacak.