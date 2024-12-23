Mesleki ve teknik eğitim kursları ile gerçek bir fabrika gibi işleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, hem meslek edindiriyor hem de istihdam olanakları sunuyor. 2024 yılında Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü kurslarından 8 bin 668 kursiyer mezun olurken, 299 kişi de İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi aracılığıyla işe yerleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 10 Aralık 2024 tarihli iş gücü istatistiklerine göre işsizlik oranı 2024 yılı ekim ayında yüzde 8,8 düzeyinde gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ise özellikle kadın ve gençlere yönelik düzenlediği mesleki ve teknik eğitim kurslarının yanı sıra yarattığı istihdam olanakları ile işsizlik sorununun çözümüne destek oluyor. Farklı alanlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirerek İzmir’in rekabet gücünün artmasına da destek olan Meslek Fabrikası; gaz altı kaynakçılığı, otomotiv mekanikçisi, soğutma ve iklimlendirme gibi sanayiye ara eleman yetiştiren kursların yanında dijital pazarlama gibi çağın taleplerine yanıt veren eğitimler de veriyor. En çok ihtiyaç duyulan alanlarda yeni kurslar açmaya devam eden Meslek Fabrikası, eğitimlerini üniversiteler, meslek liseleri, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, Çalışma ve İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğü ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iş birlikleri yaparak gerçekleştiriyor.

83 kursta bin 471 kursiyer eğitim görüyor

Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi, İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi ile Proje Geliştirme ve Uygulama Birimi olmak üzere üç birimden oluşan Meslek Fabrikası, 16 ilçedeki 27 farklı kurs merkezinde, 35 alan ve 215 branşta mesleki bilgi ve becerileri geliştirmeye yönelik ücretsiz kurslar açıyor. Bu kapsamda 2024 yılında Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü kurslarından 8 bin 668 kursiyer yararlandı. Şu an 83 kursta bin 471 kursiyer eğitim görmeye devam ediyor. Meslek Fabrikası kurslarından mezun olan çok sayıda kursiyer, kendi işyerini açarak hem kendi ekonomisine hem de kent ekonomisine katkı sağlıyor.

Mezun olanlar işe yönlendiriliyor

İŞKUR Hizmet Noktası olarak da görev yapan Meslek Fabrikası İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi, bünyesindeki kurslardan mezun olup iş arayan kişileri işe yönlendiriyor. 2017’den bugüne 21 bin 85 kişi İzmir iş gücü piyasasında çeşitli işlere yönlendirilirken, 2 bin 35 kişi de işe yerleşti. İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi, https://www.kariyerimiz.com.tr/ ile de iş arayanları ve işverenleri tek çatı altında topluyor. Bu kapsamda bu yıl 9 bin 331 kişi çeşitli sektörlerde işe yönlendirildi ve 299 kişi işe yerleşti.

Ödüllü projeler

Proje Geliştirme ve Uygulama Birimi, gençlerin ve kadınların toplumdaki konumunu güçlendirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla kentteki genç ve kadın istihdamını destekleyecek mesleki eğitim projeleri geliştirip ve uyguluyor. Hem iş piyasasında hem de erkek egemen alanlarda kadın istihdamının güçlendirildiği projelerde alınan ulusal ödüller, Meslek Fabrikası’nın çalışmalarını taçlandırır nitelikte. Bu kapsamda Altın İğne ve Adettendir Üretiyoruz projeleri hem kadın çalışmalarına ve istihdamına katkı sundu, hem de Sürdürülebilir İş Ödülleri Yarışması’nda iki ayrı kategoride ödül aldı.