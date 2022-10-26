Malatya’da yaşayan 66 yaşındaki Şerif Varoğlu uzun yıllar sürdüğü terzilik mesleğini plaklara olan merakı nedeniyle bıraktı. Varoğlu şimdilerde dijital ortama aktardığı 70’li ila 80’li yıllara ait eski plak ve kasetlere ikinci baharını yaşatıyor.

Malatya’da yaşayan 66 yaşındaki Şerif Varoğlu uzun yıllar sürdüğü terzilik mesleğini plaklara olan merakı nedeniyle bıraktı. Varoğlu şimdilerde dijital ortama aktardığı 70’li ila 80’li yıllara ait eski plak ve kasetlere ikinci baharını yaşatıyor.

Battalgazi ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Şerif Varoğlu askerlik terhisi sonrası başlayarak sekiz yıl sürdüğü terzilik mesleğini müziğe olan ilgisi nedeniyle bırakıp açtı dükkanında dijital ortama aktardığı 70’li ile 80’li yıllara ait eski plak ve kasetlere ikinci baharını yaşatıyor. Bir döneme damgasını vurduktan sonra gelişen teknoloji ile birlikte unutulmaya yüz tutmuş eski plak ve kasetlere son dönemlerde ilginin arttığını kaydeden Şerif Varoğlu müziği orijinal yapısıyla ileri kuşaklara aktarmanın kendine mutluluk verdiğini söyledi. Terzilik yaptığı yıllarda da müzikten hiç kopmadığını aktaran Varoğlu, “Plak ve kasetlere küçük yaşlardan beri meraklıyım. 1969 yılında babam bir terzi ustasına teslim etti çırak oldum kalfa oldum. Bu dönemde de plak ve kasetleri çok dinlerdim. Daha sonra askere gittim ve terhis olduktan sonra terzi dükkanı açtım. Yaklaşık sekiz yıl terzilik yaptıktan sonra kasetçi dükkanı açtım” dedi. Eski bir plakanın yaklaşık bir saat süren bir işlemin ardından dijital ortama aktarıldığını ifade eden Varoğlu, ’’Bu mesleği merakımdan yapıyorum. Bir uzun çalar plağı 40 dakika dinledikten sonra bir saat süren bir işlemin ardından bilgisayara aktarıp mp3 çeviriyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Sektörde çırak yetiştirmenin zorluğunu da değinen Varoğlu, terzilik yılları dahil ancak iki çıkarak yetiştirebildiğini söyledi.