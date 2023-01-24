Tarım aletlerinin gelişmesi ile birlikte semercilik mesleği unutulmaya yüz tutarken, 60 yıldır mesleğini devam ettiren semer ustası, bu işi kendisinden sonra yapabilecek çırak yetişmediğini belirtiyor.

Tarım aletlerinin gelişmesi ile birlikte semercilik mesleği unutulmaya yüz tutarken, 60 yıldır mesleğini devam ettiren semer ustası, bu işi kendisinden sonra yapabilecek çırak yetişmediğini belirtiyor.

Aslen Giresunlu olan ve Dereli ilçesinde ilkokulu bitirip ustasından çıraklık eğitimi aldıktan sonra semerci dükkanı açan Azmi Kenan Dikmen, uzun yıllar mesleğinde devam etti. Tarımda motorlu araç kullanımı yaygınlaşınca at, eşek ve katır gibi yük taşımada kullanılan hayvanlara da talep azaldı. Bu nedenle iş yerini kapatmak durumunda kalan 72 yaşındaki Azmi Kenan Dikmen, Ordu ve Giresun illerinden müşterilerin taleplerine göre semer tamiratı için mobil hizmet veriyor.

"Tamir yapılacak semerler birikince beni arıyorlar, yerinde tamiratını yapıyorum"

Azmi Kenan Dikmen, yaklaşık 60 yıldır devam ettirdiği mesleğinin durma noktasına geldiğini belirterek, "Ben 1962 yılında ilkokulu bitirdim ve çıraklık eğitimi aldım. Sonrasında 1964 yılında ustadan ayrıldım ve 1965 yılında Giresun’un Dereli ilçesinde semerci dükkanı açtım. O günden bu yana çalışıyorum. Son yıllarda tarım düştüğünden ve köyler göç verdiği için hayvancılık azaldı, o nedenle bu meslek de bitti. Şu anda vatandaşlar tamir edilecek semerleri birikince beni arıyorlar. Ben de gelip yerinde dolduruyorum ve tamiratını yapıyorum" dedi.

"Günlük 5-6 tane semer tamiratı yapabiliyorum"

Ordu ve Giresun’da bu mesleği devam ettirdiğini kaydeden Dikmen, "Yaz aylarında yaylalara gidiyorum, hayvancılıkta kullanılan at, katır, merkep semerlerini yapıyorum. Son yıllarda hayvancılık azaldı ve tarım aletleri, patpat gibi aletler çıkınca insanlar bahçelerine yol yaptı. Bu nedenlerden dolayı bizim işler de azaldı. Tamir fiyatları işine göre değişiyor, günlük 5-6 tane tamir yapılabiliyor" diye konuştu.

"Şu anda benden başka yapan yok, çırak da yetişmiyor"

"İnşallah tarım canlanır ve bu meslek ölmez ama zor gibi duruyor" diyen Dikmen, "Bizden sonra bu meslek bitiyor, yetişen olmaz. Köylerde hayvan da olmadığı için kimse yetişmez, yetişse de kendisine bakamaz. Şu anda bölgede benden başka bu işi yapan da yok" ifadelerine yer verdi.