Kadın Hastalıkları Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cazip Üstün’e, mesleğinin 40. yılında "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" verildi.

Karadeniz Kadın Sağlığı Derneği tarafından düzenlenen "6. Karadeniz Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi" Trabzon’da gerçekleşti. Kongrede, kadın kanserleri, riskli gebelikler, menopoz ve kapalı ameliyatlar gibi konular ele alındı. Medicana International Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cazip Üstün, kongrede "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" aldı.

Prof. Dr. Üstün, öğrencileriyle bir araya gelmenin ve ödül almanın mutluluğunu ifade ederek, “Mesleğimde 40. yılımı doldurdum, Kadın Doğum branşını seçtiğim yıllarda bu kadar bilgilerimiz bu kadar yoğun değildi, ameliyat yapmak, doğum gerçekleştirmek beni o dönem çok heyecanlandırmıştı. Seneler içinde çalışmak ve okumak beni akademisyenliğe itti. 20 yıl akademisyenlik yaptım, bu süreçte kitaplara editörlük, 25 yurtdışı hakemli dergi yayını, 80 yurtiçi yayın gerçekleştirdik. Beni en çok mutlu eden şey 40’ın üzerinde kadın doğum hekiminin yetişmesine vesile olmak ve başarılarını görmek “dedi.

“Hırs aklın önünde gitmemeli”

Ödülün kendisini çok mutlu ettiğini belirten Prof. Dr. Üstün, “Mesleğinde yaşam boyu başarının takdir ediliyor olmasının ayrı bir keyif. Ödülü alırken yanımda yetiştirdiğim öğrencilerin olmasının büyük bir mutluluk kaynağı. Eşim çocuklarım ve iki torunum içinde bu ödül son derece gurur verici olacaktır. Doktor olmak isteyen gençlere ise sevdikleri branşı seçmelerini, sabırlı olmayı, aşırı hırslı olmamayı ve nerede duracaklarını bilmeyi önemli olduğunu vurguladı. Aşırı hırs insanı tökezletir kontrollü olmak her zaman önemlidir” diye konuştu.