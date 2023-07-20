SON TEKNOLOJİK ARAÇLARLA ARIZALARA DAHA HIZLI MÜDAHALE
EDİLECEK
Teknolojiyi yakından takip eden ve hizmet kalitesini her geçen gün artırmaya devam eden
MESKİ, üst düzey makine parkına 6 adet araç daha kazandırdı. Teknolojik ekipmanlarla
donatılmış çevre dostu araçlar sayesinde arızalara yerinde, etkin ve daha hızlı müdahale
edilecek. Her türlü ortam ve hava şartında hizmet verecek araçların kullanılmasıyla birlikte,
vatandaşların memnuniyeti de artacak.
MERSİN / (FOTOĞRAFLI GÖRÜNTÜLÜ)
Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel
Müdürlüğü Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı, araç filosuna 6 adet mobil bakım
onarım aracı kazandırdı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde vatandaşlara kaliteli
hizmetler sunan MESKİ Genel Müdürlüğü, son teknolojiyi her alanda kullanmaya devam
ediyor. Hizmet alanının genişlemesi ile birlikte daha teknolojik, hızlı ve ekonomik çözümleri
hayata geçiren MESKİ, 6 adet mobil arıza bakım onarım aracını bünyesine kazandırdı. Son
teknolojiye sahip mobil araçlar ile arızalara hızlı bir şekilde ve yerinde müdahale edilecek.
Araçların donanımları sayesinde iş gücü verimliliği ve hizmet kalitesi artırılarak, zaman
yönetimi etkin bir şekilde kullanılacak.
MESKİ, son teknolojiyle donatılmış çevre dostu araçları bünyesine dâhil etti
MESKİ’nin yüksek teknolojik ekipmanlara sahip çevre dostu mobil arıza bakım onarım
araçları sayesinde arızalara hızlı ve etkin müdahale edilerek, arıza süreleri kısaltılacak. Çevre
dostu motor ve sessiz çalışma özellikleri ile ‘Çevre Yönetim Sistemi’ne de uygun çalışan
araçlar sayesinde kuruma katkı sağlanacak. Tam donanımlı bu araçlar sayesinde, saha
ekibinin performansının artması ile işçilik kaybının da önüne geçilecek. Araçlarda bulunan
aydınlatma ışıkları sayesinde gece çalışmalarında büyük kolaylık sağlanarak, vatandaşlar
rahatsızlık duymadan sorunlar kısa sürede çözülecek. Arızaya tek araçla gidilmesi ve tüm
ekipmanların aynı araçta bulunması sayesinde ise, işletme ve bakım maliyetleri düşürülecek.
Araçlar, afet ve acil müdahale aracı olarak da kullanılabilecek
Tip 1 kategorisindeki araç çoğunlukla iş makinası ve araç üstü donanımların bakım
onarımlarında, Tip 2 kategorisindeki araçlar ise kanalizasyon ve içme suyu hatları ile bu
hatlar üzerinde bulunan makine ekipmanlarının bakım ve onarımlarında aktif olarak
kullanılacak. Afet ve acil müdahale aracı olarak da kullanılabilecek araçların hidrolik ve
pnömatik donanımları sayesinde, her türlü ortam ve hava şartında hizmet verilebilecek.
Yıldız: “Araçlar sayesinde, arızalara daha etkin ve hızlı müdahale edilebilecek”
MESKİ Araç Bakım, Onarım ve İşletme Şube Müdürü Sevim Yıldız, “MESKİ Genel
Müdürlüğü olarak makine parkımıza yüksek donanımlı, çevre dostu, mobil bakım ve
onarım aracı dâhil ettik. MESKİ’nin son teknolojik araçları sayesinde, Çamlıyayla’dan
Anamur’a kadar tüm hizmet noktalarında meydana gelen arızalara yerinde, etkin ve
daha hızlı bir şekilde müdahale edilerek, kaynaklar daha verimli kullanılacak. Ayrıca
hem zaman yönetimi hem de hizmet kalitesi ve verimliliği açısından, vatandaş
memnuniyetine katkı sağlanacak” ifadelerini kullandı.