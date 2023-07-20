SON TEKNOLOJİK ARAÇLARLA ARIZALARA DAHA HIZLI MÜDAHALE

EDİLECEK

Teknolojiyi yakından takip eden ve hizmet kalitesini her geçen gün artırmaya devam eden

MESKİ, üst düzey makine parkına 6 adet araç daha kazandırdı. Teknolojik ekipmanlarla

donatılmış çevre dostu araçlar sayesinde arızalara yerinde, etkin ve daha hızlı müdahale

edilecek. Her türlü ortam ve hava şartında hizmet verecek araçların kullanılmasıyla birlikte,

vatandaşların memnuniyeti de artacak.

MERSİN / (FOTOĞRAFLI GÖRÜNTÜLÜ)

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel

Müdürlüğü Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı, araç filosuna 6 adet mobil bakım

onarım aracı kazandırdı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde vatandaşlara kaliteli

hizmetler sunan MESKİ Genel Müdürlüğü, son teknolojiyi her alanda kullanmaya devam

ediyor. Hizmet alanının genişlemesi ile birlikte daha teknolojik, hızlı ve ekonomik çözümleri

hayata geçiren MESKİ, 6 adet mobil arıza bakım onarım aracını bünyesine kazandırdı. Son

teknolojiye sahip mobil araçlar ile arızalara hızlı bir şekilde ve yerinde müdahale edilecek.

Araçların donanımları sayesinde iş gücü verimliliği ve hizmet kalitesi artırılarak, zaman

yönetimi etkin bir şekilde kullanılacak.

MESKİ, son teknolojiyle donatılmış çevre dostu araçları bünyesine dâhil etti

MESKİ’nin yüksek teknolojik ekipmanlara sahip çevre dostu mobil arıza bakım onarım

araçları sayesinde arızalara hızlı ve etkin müdahale edilerek, arıza süreleri kısaltılacak. Çevre

dostu motor ve sessiz çalışma özellikleri ile ‘Çevre Yönetim Sistemi’ne de uygun çalışan

araçlar sayesinde kuruma katkı sağlanacak. Tam donanımlı bu araçlar sayesinde, saha

ekibinin performansının artması ile işçilik kaybının da önüne geçilecek. Araçlarda bulunan

aydınlatma ışıkları sayesinde gece çalışmalarında büyük kolaylık sağlanarak, vatandaşlar

rahatsızlık duymadan sorunlar kısa sürede çözülecek. Arızaya tek araçla gidilmesi ve tüm

ekipmanların aynı araçta bulunması sayesinde ise, işletme ve bakım maliyetleri düşürülecek.

Araçlar, afet ve acil müdahale aracı olarak da kullanılabilecek

Tip 1 kategorisindeki araç çoğunlukla iş makinası ve araç üstü donanımların bakım

onarımlarında, Tip 2 kategorisindeki araçlar ise kanalizasyon ve içme suyu hatları ile bu

hatlar üzerinde bulunan makine ekipmanlarının bakım ve onarımlarında aktif olarak

kullanılacak. Afet ve acil müdahale aracı olarak da kullanılabilecek araçların hidrolik ve

pnömatik donanımları sayesinde, her türlü ortam ve hava şartında hizmet verilebilecek.

Yıldız: “Araçlar sayesinde, arızalara daha etkin ve hızlı müdahale edilebilecek”

MESKİ Araç Bakım, Onarım ve İşletme Şube Müdürü Sevim Yıldız, “MESKİ Genel

Müdürlüğü olarak makine parkımıza yüksek donanımlı, çevre dostu, mobil bakım ve

onarım aracı dâhil ettik. MESKİ’nin son teknolojik araçları sayesinde, Çamlıyayla’dan

Anamur’a kadar tüm hizmet noktalarında meydana gelen arızalara yerinde, etkin ve

daha hızlı bir şekilde müdahale edilerek, kaynaklar daha verimli kullanılacak. Ayrıca

hem zaman yönetimi hem de hizmet kalitesi ve verimliliği açısından, vatandaş

memnuniyetine katkı sağlanacak” ifadelerini kullandı.