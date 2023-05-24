Yıllardır artezyen suyu kullanan mahalle sakinleri, MESKİ çalışması sayesinde kaliteli içme suyuna kavuşmuş oldu.

Tarsus İlçesi Yüksek Mahallesi’nin içme suyu ihtiyacı, yaklaşık 20 yıl önce İl Özel İdaresi tarafından açılmış sondajla karşılanmaktaydı. MESKİ Genel Müdürlüğü’nün laboratuvarında yapılan analiz sonuçlarına göre, bölgenin suyunda dönemsel olarak kalite sorunu yaşandığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen MESKİ, Yüksek Mahallesi’ne 3 bin 200 metre içme suyu hattı döşedi. Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden gelen ve Doğu Ova Grubu’nun bir kısmını besleyen içme suyu isale hattında, kapasite ve basınç artırımı yapıldı.

Yüksek Mahallesi Muhtarı Celal Bolat; “Daha önce suyla ilgili çok büyük sıkıntılar yaşadık. Ama sağ olsun Başkanımız Vahap Seçer, bizi bu sıkıntıdan kurtardı. Mahalle sakinleri temiz ve kaliteli içme suyuna kavuştu. Şube Müdürlerimiz, bizzat ekibimizin yanında oldular, ilgilendiler, takip ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Yolları açık olsun” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakini Servet Bolat; önceden elektrik gittiğinde sularının da akmadığını belirterek; “Önceden sularımız mikropluydu ve içemezdik. Hazır su alıyorduk. Çok sıkıntı çektik. Çamaşırlarımız çok kirli oluyordu. Makinede su az olduğu için elde yıkıyorduk. Şimdi su geldi. Elektrik kesilse bile, suyumuz artık akıyor. Çok memnun olduk” diye konuştu.

Yüksek Mahallesi sakini Ferit Bolat; MESKİ ekiplerinin köye su getirdiğini ifade ederek; “Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyorum. Köy halkı artık MESKİ’nin getirdiği suyu kullanıyor. Hazır su kullanma ihtiyacı kalmadı. Köyümüze hayırlı, uğurlu olsun. MESKİ’nin ekiplerine başarılar diliyoruz. İşlerini güzel yaptılar” dedi.