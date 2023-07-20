Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı, araç filosuna 6 mobil bakım onarım aracı kazandırdı.

Hizmet alanının genişlemesiyle birlikte daha teknolojik, hızlı ve ekonomik çözümleri hayata geçiren MESKİ, 6 adet mobil arıza bakım onarım aracını bünyesine kazandırdı. Son teknolojiye sahip mobil araçlar ile arızalara hızlı bir şekilde ve yerinde müdahale edilecek. Araçların donanımları sayesinde iş gücü verimliliği ve hizmet kalitesi artırılarak, zaman yönetimi etkin bir şekilde kullanılacak.

MESKİ’nin yüksek teknolojik ekipmanlara sahip çevre dostu mobil arıza bakım onarım araçları sayesinde arızalara hızlı ve etkin müdahale edilerek, arıza süreleri kısaltılacak. Çevre dostu motor ve sessiz çalışma özellikleri ile ‘Çevre Yönetim Sistemi’ne de uygun çalışan araçlar sayesinde kuruma katkı sağlanacak. Tam donanımlı bu araçlar sayesinde, saha ekibinin performansının artması ile işçilik kaybının da önüne geçilecek. Araçlarda bulunan aydınlatma ışıkları sayesinde gece çalışmalarında büyük kolaylık sağlanarak, vatandaşlar rahatsızlık duymadan sorunlar kısa sürede çözülecek. Arızaya tek araçla gidilmesi ve tüm ekipmanların aynı araçta bulunması sayesinde ise işletme ve bakım maliyetleri düşürülecek.

Araçlar, afet ve acil müdahale aracı olarak da kullanılabilecek

Tip 1 kategorisindeki araç çoğunlukla iş makinası ve araç üstü donanımların bakım onarımlarında, Tip 2 kategorisindeki araçlar ise kanalizasyon ve içme suyu hatları ile bu hatlar üzerinde bulunan makine ekipmanlarının bakım ve onarımlarında aktif olarak kullanılacak. Afet ve acil müdahale aracı olarak da kullanılabilecek araçların hidrolik ve pnömatik donanımları sayesinde, her türlü ortam ve hava şartında hizmet verilebilecek.

“Araçlar sayesinde, arızalara daha etkin ve hızlı müdahale edilebilecek”

MESKİ Araç Bakım, Onarım ve İşletme Şube Müdürü Sevim Yıldız, “MESKİ Genel Müdürlüğü olarak makine parkımıza yüksek donanımlı, çevre dostu, mobil bakım ve onarım aracı dahil ettik. MESKİ’nin son teknolojik araçları sayesinde, Çamlıyayla’dan Anamur’a kadar tüm hizmet noktalarında meydana gelen arızalara yerinde, etkin ve daha hızlı bir şekilde müdahale edilerek, kaynaklar daha verimli kullanılacak. Ayrıca hem zaman yönetimi hem de hizmet kalitesi ve verimliliği açısından, vatandaş memnuniyetine katkı sağlanacak” ifadelerini kullandı.