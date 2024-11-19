Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı bütçesi 10 milyar 749 milyon 950 bin TL olarak kabul edildi.

MESKİ Genel Müdürlüğü’nün Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 2. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in başkanlığında gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ 2025 yılı bütçesi ve yatırımlarıyla ilgili kapsamlı sunum yaptı. 2024-2029 yılları arası Yatırım Programı hakkında konuşan Seçer, 13 ilçede 2024-2029 yılları arasında yatırım programının toplam tutarının 56 milyar 604 milyon 399 bin TL olduğunu ifade etti. MESKİ’nin 2019’dan 2024 yılı sonuna kadar tamamlanan 160 projesinin olduğunu ifade eden Seçer, devam eden 30 ve planlanan 4 proje olmak üzere toplam 194 proje olduğunu kaydetti.

"2019’da 134 TL borcumuza karşılık 100 TL gelirimiz vardı"

Tablolar eşliğinde meclis üyelerine bilgi veren Seçer, 2019 yılında göreve geldiklerinde borç stoğunun, gerçekleşen gelir bütçesine oranının yüzde 134 olduğunu hatırlatarak, "Yani 2019 yılında 134 TL borcumuza karşılık 100 TL gelirimiz vardı. Bu rakam 2023 yılına geldiğimizde yüzde 99’a düştü. Bu yıl da beklentimiz bu oranın yüzde 73’lere kadar düşmesi. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Hem Büyükşehir Belediyesinde hem MESKİ’de 2019’da teslim aldığımız mali tablo ile şimdiki mali tablo bir değil" ifadelerini kullandı. 2019 yılında göreve geldiklerinde teslim aldıkları bütçenin yüzde 24.33’ünün yatırıma ayrıldığını vurgulayan Seçer, bu oranı 2025 yılı itibari ile yüzde 49’a yükselttiklerine dikkat çekti.

Mersin’in alt yapısını yenileyecek projeler hazır

Mersin’in neredeyse tamamının alt yapısını değiştirecek olan dış finansman destekli projeleri sıralayan Seçer, AFD-FRIT II, EBRD ve EBRD+IFC’den toplamda 149 milyon 823 bin euroluk projeler için 43 milyon 180 bin euroluk hibe kullandıklarını belirtti. Akdeniz, Erdemli, Silifke, Tarsus ve Bozyazı’yı kapsayan projeleri detaylarıyla aktaran Seçer, Tömük ve Arpaçbahşiş mahallelerinde önceki dönem başlayan Atıksu Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Projelerini göreve geldiklerinde devraldıklarını ve 5 yıl boyunca verdikleri uğraş sonucu 6 Aralık olarak ihale tarihinin belirlendiğini kaydetti. Seçer, "Ilısu İçme Suyu İsale Hattı Projesi’nin kalan bölümün yapımı için 180 milyon liralık kredi görüşmelerini tamamladık" dedi.

"Yeni bir fiyat düzenlemesi düşünmüyoruz"

MESKİ’nin 2024 yılı giderlerindeki artışının yüzde 33 seviyelerinde olduğunu ifade eden Seçer, 2025 yılı bütçe gelirleri dağılımında teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin ise tahmini olarak yüzde 72 oranında olduğunu belirtti. Her ay için TEFE-TÜFE/2 oranındaki fiyat ayarlamasını devam ettireceklerini duyuran Seçer, "Onun dışında bu fiyat tarifesine yeni bir ayarlama düşünmedik. Yani işin Türkçesi bir zam öngörmedik" diye konuştu.

1 metreküp suyun atıksu bedeli dahil toplam maliyetinin 36 lira 55 kuruş, atıksu bedeli dahil su satış bedelinin da 35 lira 46 kuruş olduğunu vurgulayan Seçer, şöyle devam etti: "Aşağı yukarı kafa kafaya 1 TL geriden gidiyoruz. Bu bizim için şimdilik bir problem yaratmıyor. Hayat pahalılığının ve geçim sıkıntısının farkındayız, su faturalarının yüksek olduğuna dair şikayetlerinizi saygıyla karşılıyoruz. Gelirlerin giderleri karşılamadığını ve vatandaşlarımızın geçinmekte sıkıntılar yaşadığınızı biliyoruz. Sizler de takdir edersiniz ki bizler de kurumlarımızı sizin adına yaşatmak durumundayız. Şu anda yeni bir fiyat düzenlemesi düşünmüyoruz."

"Lütfen faturayı iyi inceleyin”

MESKİ faturalarında evsel atık vergisinin de toplandığını hatırlatan Seçer, bu verginin MESKİ tarafından ilçe belediyeleri adına tahsil edildiğini belirtti. Bu vergiyi her ilçe belediyesinin kanun gereği kendisinin belirlediğine işaret eden Seçer, "Vatandaşlarımız lütfen kümülatif rakama bakmasın. En altta yazan kümülatif toplamda evsel atık bedelleri var. O MESKİ’mize ait değildir. Lütfen faturayı iyi inceleyin, ona göre Sular İdaresi’ne değerlendirme yapın" dedi. 2019’dan 2024 yılı sonuna kadar tamamlan 160 proje olduğunu belirten Seçer, devam eden 30 ve planlanan 4 proje olmak üzere toplam 194 proje olduğunu kaydetti.

"MESKİ’nin ticari bir müessese olarak düşünülmesini istemem"

Vatandaşların kendilerine güvenmeleri çağrısında da bulunan Seçer, hiçbir belediye başkanının yaptığı hizmetlerden yüksek bir bedel almak ve vatandaşı ile karşı karşıya gelmek istemeyeceğini belirterek, "Biz tüccar değiliz, ben kamu görevi yapıyorum. Ben temiz ve sağlıklı içme suyunu zamanında vatandaşıma ulaştırayım, su güvencesi ve su güvenilirliği vereyim, temiz su vereyim, atık suyunu alayım ve çevreyi kirletmeyelim istiyorum. Biz bunun çalışmasını yapmakla mükellefiz ve bunu vatandaş ile kamu adına yaparız. MESKİ vatandaşın kurumudur. Vatandaş su bedeli ödüyor, MESKİ kamu adına hizmet yapıyor. MESKİ’nin ticari bir müessese olarak düşünülmesini istemem" diye konuştu.

"791 bin TL olan borcumuz şu anda 4 milyar 602 milyon TL"

2024-2029 yılları arası Yatırım Programı hakkında da konuşan Seçer, 13 ilçede 2024-2029 yılları arasında yatırım programının toplam tutarının da 56 milyar 604 milyon 399 bin TL olduğunu ifade etti. Borç Stok Tablosu’nu da paylaşan Seçer, 25 Ekim2024 tarihi itibariyle hem TL hem Euro hem de döviz cinsinden borçları olduğunu söyledi. Seçer, "2019’da 751 milyon 791 bin TL olan borcumuz şu anda 4 milyar 602 milyon TL. Doğal olarak artmış gibi görünse de enflasyonun geldiği boyutu aslında görme açısından önemli. Euro bazında yaklaşık 119 milyon olan borcumuz şu anda 124 milyon Euro civarında, Dolar bazında da 134 milyon dolar borç devralmışız. Şu anda da MESKİ’nin borcu 134 milyon dolar civarında" dedi.

"Kaçak su kullanımı maliyeti artırıyor"

Önemli konulardan birinin de kaçak su tüketimi olduğunu ve bu tüketimin faturalarda haksız bir dağılım meydana getirdiğine dikkat çeken Seçer, "Kaçak su kullanımı maliyeti artırıyor. Çünkü bir vatandaş fatura ödüyor, bir diğeri ödemiyor. Suyu çalanın parasını da çalmayan vatandaş ödüyor. Biz bunun üzerine gidiyoruz ama muhtarlarımız ve vatandaşlarımız da bu konuyu sahiplensinler. Bu muhbirlik değildir, kamunun malını birileri tarafından hukuksuz bir şekilde alınmasını önlemektir" diye konuştu.

"SCADA sistemimizle sürekli suyu takip ediyoruz"

SCADA sistemi ile bu tür kaçakları ve arızaları tespit etmek için çalıştıklarını ve bunun gibi teknolojik yatırımlara önem verdiklerini de sözlerine ekleyen Seçer, "Şu anda SCADA sistemimizle sürekli suyu takip ediyoruz, her noktasını takip ediyoruz. Nereden neyimiz var? Nerede bir basınç farkı var? Nerede bir arıza var? Nerede kaçak su kullanılıyor? Sistemden tespit ediyoruz" dedi.

Yapılan konuşma ve değerlendirmelerin ardından MESKİ Genel Müdürlüğü 2025 yılı bütçesi madde madde oylanarak, 10 milyar 749 milyon 950 bin TL olarak oy birliğiyle kabul edildi.