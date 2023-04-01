MESKİ’den yapılan açıklamada, 9 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7440 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Kanun çerçevesinde aboneler, son ödeme tarihi 31 Aralık 2022 tarihinden önce olan borçlarını yapılandırabilecek. Abonelere su borçlarını ödemelerinde büyük kolaylık getiren bu düzenlemede, 31 Aralık 2022 tarihinden önceki su ve atıksu gecikme zamları ve faizleri yerine, Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılacağı kaydedildi.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyen aboneler için açıklanan şartlar ise şu şekilde: "1. peşin ödemede, gecikme tutarı üzerinden yüzde 90 indirim sağlanacak. 2. 12, 18, 24 36 ve 48 taksitli ödemelerde, taksit oranına göre belirlenen indirim katsayısı ile yapılandırma yapılması gibi çok önemli imkanlar getirildi. Yapılandırmadan faydalanmak isteyen aboneler, en geç 31 Mayıs 2023 tarihine kadar MESKİ Genel Müdürlüğü şubeleri, e-Devlet veya meski.gov.tr üzerinden başvuru yapabilecek."