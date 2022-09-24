Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen tetkik ve belgelendirme süreçlerine yeniden başladı.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen tetkik ve belgelendirme süreçlerine yeniden başladı.

Entegre kalite yönetim sistemi ile tüm paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı ve memnuniyet düzeyini arttırmayı amaçlayan MESKİ, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü Kalite Yönetim Şefliği koordinesinde, birim kalite sorumlularına dokümantasyon hazırlıkları öncesinde, konusunda uzman eğitmenler tarafından eğitimler veriyor. 19 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında planlanan eğitimler, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve TS ISO 19011 Genel İç Tetkikçi Eğitimleri olarak gerçekleştiriliyor.

MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, yaklaşık 3,5 yıldır görevi devraldıklarını belirterek, "3,5 yılda çok güzel projelere imza attık. Kurumumuz pandemi süreci öncesinde, kalite yönetim sistemi standart belgelendirmelerini yapmıştı. Covid-19 pandemisi nedeniyle sekteye uğrayan dış denetimler ve belgelendirme çalışmalarına, süreç nedeniyle ara verilmişti. Büyük bir kararlılıkla tekrar bu işin ateşini yakarak, yolumuza devam etmek istiyoruz. Sahada MESKİ olarak güzel işler yapıyoruz. İdari işlerde tüm süreçlerimizi yeniden gözden geçirerek abonelerimize, çalışanlarımıza ve içinde bulunduğumuz topluma değer katan yönetim anlayışı ile hizmet kalitesini daha da arttırmayı hedefliyoruz. Hedeflenen amaca ulaşma yolunda 85 gönüllü mesai arkadaşımız, 15 gün sürecek olan eğitimlere 3’er grup halinde katılım sağlayacak ve 2 gün de iç tetkikçi eğitimleri ile birlikte yoğun bir tempoda çalışmalarına devam edecektir. Tabi bunları yaparken süreç hakkında arkadaşlarımızla çok görüşmelerimiz oldu. İşlerini engellemeyecek şekilde, başarılı bir planlama yaptılar. Entegre kalite yönetim sisteminin ilk adımlarından birini gerçekleştirerek eğitimlere başlanıldı. Bu belgeleri çok önemsiyoruz. Kararlıyız. İnşallah başarılı bir eğitim süreci geçirilip, devamında dış denetimle, belgelerimizi tekrar almak istiyoruz. Bütün arkadaşlarıma süreç boyunca başarılar diliyorum. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ertan Liman ise süreçleri iyileştirme konusunda bir başlangıç yaptıklarını vurgulayarak, "Ben kalite sistemini 360 derece bir yönetim tarzı olarak görüyorum. Bir süre sonra bunların kontrol edilmesiyle, buradaki iyileşmelerle biz neler kazanacağız? Çalışanlarımız memnun, hata sayıları azalmış olacak. En önemlisi vatandaşı memnun edeceğiz. Yani vatandaşımız daha hızlı ve kaliteli hizmetlerin yapıldığı bir kurumda olacak. Bunlar bize ne kazandıracak? En başta Kurumun imajını güçlendirecek, maliyetlerimizi de azaltacak. Bu maliyetlerin azaltılması dolayısıyla da yine vatandaşımıza hizmet olarak dönecek. Yüksek kalite sürekli iyileştirme demek. Önemli bir görev üstleniyorsunuz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.