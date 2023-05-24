Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün, Tarsus ilçesine bağlı Yüksek Mahallesi’nde gerçekleştirdiği içme suyu çalışmaları tamamlandı. Yıllardır artezyen suyu kullanan mahalle sakinleri, çalışma sayesinde kaliteli içme suyuna kavuşmuş oldu.

MESKİ Genel Müdürlüğü, 13 ilçede başlattığı altyapı çalışmalarına devam ediyor. Tarsus ilçesi Yüksek Mahallesi’ndeki çalışmalar sayesinde, uzun yıllar artezyen suyu kullanan vatandaşlar artık kaliteli ve temiz içme suyuna kavuştu. Mahallenin içme suyu ihtiyacı, yaklaşık 20 yıl önce İl Özel İdaresi tarafından açılmış sondajla karşılanmaktaydı. MESKİ Genel Müdürlüğünün laboratuvarında yapılan analiz sonuçlarına göre, bölgenin suyunda dönemsel olarak kalite sorunu yaşandığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yüksek Mahallesi’ne 3 bin 200 metre içme suyu hattı döşedi. Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisinden gelen ve Doğu Ova Grubunun bir kısmını besleyen içme suyu isale hattında, kapasite ve basınç artırımı yapıldı.

"Mahalle sakinleri temiz ve kaliteli içme suyuna kavuştu"

Yüksek Mahallesi Muhtarı Celal Bolat, "Daha önce suyla ilgili çok büyük sıkıntılar yaşadık. Ama sağ olsun Başkanımız Vahap Seçer, bizi bu sıkıntıdan kurtardı. Mahalle sakinleri temiz ve kaliteli içme suyuna kavuştu. Şube müdürlerimiz, bizzat ekibimizin yanında oldular, ilgilendiler, takip ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Yolları açık olsun" dedi.

"Su mikropluydu, içemezdik"

Mahalle sakini Servet Bolat, önceden elektrik gittiğinde sularının da akmadığını belirterek, "Önceden sularımız mikropluydu ve içemezdik. Hazır su alıyorduk. Çok sıkıntı çektik. Çamaşırlarımız çok kirli oluyordu. Makinede su az olduğu için elde yıkıyorduk. Şimdi su geldi. Elektrik kesilse bile suyumuz artık akıyor. Çok memnun olduk" diye konuştu.