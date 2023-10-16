Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Doğu İşletmeler Dairesi Başkanlığı, muhtelif çaplarda beton ve betonarme boru döşenmesi yapım işlerine devam ediyor.

MESKİ’nin, yatırım tutarı yaklaşık 11 milyon lira olan yapım işi çerçevesinde, çeşitli çaplarda yaklaşık 8 bin metre beton ve betonarme boru döşemesi yapılması planlanıyor. Çalışma çerçevesinde Tarsus ilçesi Şahin, Bahçe ve Kırklarsırtı mahallelerindeki yağmursuyu boru döşeme çalışmaları tamamlandı. Akdeniz ilçesi Adnan Menderes Mahallesinde yağmursuyu boru döşeme çalışmaları ise devam ediyor.

Tarsus ve Akdeniz ilçelerinde muhtelif mahallelerde yağmursuyu döşeme çalışmalarının bazı yerlerde tamamlandığını, bazı yerlerde ise devam ettiğini belirten MESKİ Doğu İşletmeler Dairesi Başkanlığı kontrol mühendislerinden Hatice Ak, "Bu iş çerçevesinde, yaklaşık 8 bin metre yağmursuyu hattı döşemesi yapılacak. Tarsus ilçesi Şahin, Kırklarsırtı ve Bahçe mahallelerinde yağmursuyu hattı döşeme çalışmalarımız tamamlanmış olup, Akdeniz ilçesi Adnan Menderes Mahallesinde devam ediyor. Proje tamamlandığında, yoğun yağışlarda oluşabilecek sel baskınlarının önüne tamamen geçilmiş olacak” dedi.