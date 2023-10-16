MESKİ Genel Müdürlüğü, yoğun yağışlarda oluşabilecek su baskınlarının önüne geçmek için, tüm ilçelerde yağmursuyu hattı çalışmalarını sıklaştırdı. Bu kapsamda Tarsus İlçesi Şahin, Bahçe ve Kırklarsırtı Mahallelerindeki yağmursuyu çalışmaları tamamlandı. Akdeniz İlçesi Adnan Menderes Mahallesi’nde ise yağmursuyu boru döşeme çalışmaları devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Doğu İşletmeler Dairesi Başkanlığı, muhtelif çaplarda beton ve betonarme boru döşenmesi yapım işlerine devam ediyor.

MESKİ’nin, yatırım tutarı yaklaşık 11 milyon lira olan yapım işi kapsamında, çeşitli çaplarda yaklaşık 8 bin metre beton ve betonarme boru döşemesi yapılması planlanıyor. Çalışma kapsamında Tarsus İlçesi Şahin, Bahçe ve Kırklarsırtı Mahallelerindeki yağmursuyu boru döşeme çalışmaları tamamlandı. Akdeniz İlçesi Adnan Menderes Mahallesi’nde yağmursuyu boru döşeme çalışmaları ise devam ediyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla, Tarsus İlçesi Şahin, Kırklarsırtı ve Bahçe Mahalleleri ile Akdeniz İlçesi Adnan Menderes Mahallesi’nde yaşanan yağmursuyu sorunu çözüme kavuşacak.

Ak: “Yoğun yağışlarda oluşabilecek sel baskınlarının önüne geçilecek”

Tarsus ve Akdeniz ilçelerinde muhtelif mahallelerde yağmursuyu döşeme çalışmalarının bazı yerlerde tamamlandığını, bazı yerlerde ise devam ettiğini belirten MESKİ Doğu İşletmeler Dairesi Başkanlığı Kontrol Mühendislerinden Hatice Ak; “Bu iş kapsamında, yaklaşık 8 bin metre yağmursuyu hattı döşemesi yapılacak. Tarsus İlçesi Şahin, Kırklarsırtı ve Bahçe Mahalleleri’nde yağmursuyu hattı döşeme çalışmalarımız tamamlanmış olup, Akdeniz İlçesi Adnan Menderes Mahallesi’nde devam ediyor. Proje tamamlandığında, yoğun yağışlarda oluşabilecek sel baskınlarının önüne tamamen geçilmiş olacak” ifadelerini kullandı.