Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus’un Altaylılar, Yeşil ve Bolatlı mahallelerindeki yeni yerleşim bölgelerinde kanalizasyon hattı çalışmalarını tamamladı. Çalışma kapsamında, 3 mahalleye de yeni atık su altyapısı kazandırıldı.

MESKİ Tarsus ilçesinde yeni yerleşim bölgelerine atık su altyapısı kazandırmaya devam ettiği bildirildi. Tarsus’ta yeni imara açılan yollarla birlikte yapılan inşaat alanları dolayısıyla bölgede altyapı ihtiyacının oluşması üzerine harekete geçen MESKİ, gerekli çalışmaları kısa sürede başlattı. Bu kapsamda Tarsus ve Akdeniz ilçelerinde muhtelif iş kapsamında başlattığı Altaylılar, Yeşil ve Bolatlı mahallelerinin kanalizasyon hattı çalışmalarını tamamlayan MESKİ, 3 mahallenin yeni yerleşim bölgelerine atık su altyapısı kazandırdı.

MESKİ’nin Tarsus ve Akdeniz ilçelerinde altyapı imalatı işi kapsamında ise Kulak, Bahşiş ve Yeşiltepe mahallelerine yağmur suyu ve Limonlu Mahallesi Lale Sokak’a da kanalizasyon döşeme çalışmalarının yapılması planlanıyor.

Yeşil Mahalle Muhtarı Emrah Kara, Yeşil Mahalle’nin Tarsus’un en eski mahallelerinden biri olduğunu belirterek, "İmar uygulamasıyla birlikte yeni yerleşim alanları açıldı. Bu yerleşim alanlarımızda en büyük sorunlarımızdan birisi altyapıydı. Altyapı olmadığı için asfalt çalışması yapılamıyordu. Konuyu bildirdiğimiz MESKİ ekipleri planlama dahilinde altyapı çalışmalarını gerçekleştirdi" dedi.