Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, Tarsus ilçesi Kaleburcu, Toros ve Mücahitler caddelerinde içme suyu şebeke yenileme yapım işinin tamamladığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, Tarsus ilçesi Kaleburcu, Toros ve Mücahitler caddelerinde içme suyu şebeke yenileme yapım işinin tamamladığı bildirildi.

MESKİ’nin yatırım bedeli 2 milyon 184 bin lira olan yapım işi çerçevesinde, 6 bin 6 metre muhtelif çaplarda boru ile içme suyu şebekesi yenilendi. MESKİ’nin yapmış olduğu çalışma ile bölgedeki vatandaşlara daha sağlıklı su temin edilecek.