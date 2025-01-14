MESKİ, Tarsus'ta altyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus ilçesi Altaylılar Mahallesi’nde nüfus artışından dolayı başlattığı ilave yağmur suyu hattı çalışmalarına devam ediyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla, yoğun yağışlarda yaşanabilecek olası su baskını ve taşkın gibi sorunlar ortadan kalkacak.

İklim değişikliğinin yol açtığı ani ve şiddetli yağışlarda sel ve taşkın riskinin önüne geçilmesi amacıyla yağmur suyu altyapı yatırımlarına devam eden MESKİ, Altaylılar Mahallesi’nin kuzeybatı kısmında 713 metre uzunluğunda ve 1600 milimetre çapında yağmursuyu hattı döşeme çalışması gerçekleştiriyor.

Altaylılar Mahalle Muhtarı Yeliz Bozkurt, mahallenin yeni yerleşim bölgesinde yağmurlardan dolayı 4 kere sel tehlikesi atlattıklarını belirterek; “Çok büyük sıkıntılar yaşadık. Mal kayıpları yaşandı. İstinat duvarları çöktü. Her yağmur yağdığında mahalle sakinleriyle birlikte, ‘burada sel olacak mı?’ korkusunu yaşıyorduk. Çok şükür MESKİ proje yaptı ve çok güzel ilerliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer ve MESKİ Genel Müdürlüğü ekibine, mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

MESKİ İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığında Harita Teknikeri olarak görev yapan Sabahattin Rüzgar, Altaylılar Mahallesi’ndeki çalışmalara devam ettiklerini vurgulayarak, “Tarsus ilçesi Altaylılar Mahallesi’nde yürüttüğümüz bu proje tamamlandığında, yoğun yağışlarda oluşabilecek sel ve taşkın riskinin önüne geçilmesi planlanmaktadır” diye konuştu.

