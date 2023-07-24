Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Silifke atıksu arıtma tesisine iyileştirme ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Plan ve proje çalışmaları tamamlanan yeni Silifke atıksu arıtma tesisinin finansman sürecine geçilirken, yapımı tamamlanana kadar kullanmak üzere gerek ekolojik dengenin korunması gerekse tesis performansının arttırılması için mevcut tesiste çalışmalar yürütülüyor. 7 gün 24 saat durmaksızın çalışmalarını sürdürdüğü belirtile MESKİ’nin, Silifke atıksu arıtma tesisinde hem yerin altında hem de yerin üstünde bulunan her türlü ekipman ve sistemi kaliteli malzemelerle yenilediği kaydedildi. Titizlikle yapılan revizyonlar çerçevesinde tesis giriş kaba ve ince ızgaraları, tüm pompa, vana ve tam otomatik kontrol sistemleri de yenilendi. Havalandırma sistemi özelinde ise teknolojisi ve verimliliği düşük olan ekipmanlar daha üst sınıf sistemler ile değiştirildi. Yapılan çalışmalar ile elektrik sarfiyatında yıllık 3,2 milyon lira tutarında düşüş sağlandı. Bu sayede 197 konutun bir yıllık elektrik ihtiyacına eşit bin 116 ton karbondioksit salınımına engel olundu.

Atıksu arıtma tesisi sorumlusu olarak görev yapan Aziz Mislina Şeker, "Silifke merkez ve Taşucu mahallelerine hitap eden Silifke atıksu arıtma tesisimize günümüz teknolojisine sahip mekaniksel, elektriksel ve otomasyonel alanda yapılan revizyonlar ile arıtma verimi yüzde 95’e ulaştırılarak hem yıllık 563 bin 130 kilowatt enerji tasarrufu sağlanmış hem de çevre izni almaya hak kazanılmıştır. Bölgeye hitap edecek olan yeni atıksu arıtma tesisimiz yapılana kadar bütün tesislerde olduğu gibi Silifke atıksu arıtma tesisimizde de MESKİ Genel Müdürlüğü olarak çevre ve halk sağlığını korumak adına revizyon çalışmalarına devam edilecektir” diye konuştu.