Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Veri Tabanlı İzleme Sistemi Merkezi (SCADA) sayesinde, içme suyu şebekelerine bağlı depolar, terfi istasyonları, kontrol noktaları, vana ve basınç odaları dahil olmak üzere, tüm noktalarda anlık veri takibi yapmaya devam ediyor.

Türkiye’deki teknolojik yatırımlar arasında örnek teşkil eden SCADA, ’360 su yönetimi’ anlayışı ile suyun kaynağından arıtılarak, çevreye bırakılmasına kadar olan tüm süreci 7/24 izliyor. Mersin’deki içme suyu şebekeleri, atıksu göstergeleri, içme suyu ve basınç değeri kontrollerinin anlık takip edildiği SCADA Merkezi ile kayıp-kaçak oranları da minimum seviyeye indirilerek, bir damla suyun bile ziyan olmasının önüne geçiliyor.

MESKİ Genel Müdürlüğü, SCADA Merkezi ile 71 içme suyu deposu, 56 depo-terfi ve terfi istasyonu, 33 adet kuyu, 25 adet DMA, 162 adet ölçüm noktası (debi, basınç), 10 adet atıksu arıtma tesisi, 12 kanalizasyon terfi istasyonu ile 430 tesisin enerji yönetimi merkezi yazılımları olmak üzere toplam 799 tesis, 7 gün 24 saat sürekli olarak izleniyor. Hatların en uygun basınç, depoların en uygun seviyelerde çalışmaları ve sistemin merkezden en uzak noktaya kadar anlık olarak kontrol edilmesi ile en verimli şekilde çalışması sağlanıyor.

SCADA Merkezi ile muhtemel kaçak-kayıpların azaltılması ve sistemin hızlı tepki vermesi sayesinde, fiziki ve ekonomik kayıplar en aza indiriliyor. Arşivleme veri analizi ve grafik eğrisi olarak SCADA Merkezi üzerinden tüm veriler alınıyor.