MESKİ, vatandaşları kış ayı öncesi hazırlıklar kapsamında su boruları ve sayaçlarını soğuktan korumaları konusunda bilgilendirdi.

Açıkta bulunan su borularının bez, boru kılıfı, izocam ve yün parçası, talaş ya da kılıfla kaplanması, sayaçların ise demir, ahşap veya betondan yapılmış muhafaza sandığı ile korunmasıyla donma tehlikesine karşı alınacak önlemlere dikkat çekildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kış ayı öncesi hazırlıklar kapsamında su sayaçlarının donma, patlama veya kırılma riskine karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kış aylarında hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düştüğü mahallelerde oturan vatandaşlar, su boruları ve sayaçların donma riskine karşı korunması için yapılması gerekenler konusunda bilgilendirildi.

MESKİ’nin; vatandaşların su sayaçlarını koruma altına alırken, aynı zamanda sayaç okuma görevlilerinin su sayacı tüketim endeksini okumaları için, sayaç ekranını tamamen kapatmamaları gerektiğinin önemine dikkat çekilen açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: “Özellikle yaylalarda, müstakil evlerde ve kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız bu konuda hassas davranmalı, açıkta olan su borularını ve sayaçlarını, önerilen şekilde muhafaza altında tutmalıdır. Soğuktan dolayı çıkabilecek sorunlara önlem almak için; su borularının bez, boru kılıfı, izocam ve yün parçası, talaş ya da kılıfla kaplanması gerekmektedir. Sayaçların bulunduğu yerlere demir, ahşap veya betondan yapılmış muhafaza sandığı ve vana koruyucu ceketleri yapılması gibi önlemler de, yaşanabilecek sorunların önüne geçecektir. Sayaçlarda donma meydana gelmesi durumunda, hiçbir şekilde ateş veya sıcak su ile müdahale edilmemelidir. Bu durum, musluğun veya su borularının patlamasına, hasarın artmasına ve su kaybına sebep olmaktadır. Suyun donma derecesine düştüğü yerlerde yapılacak ilk müdahale; vananın kapatılıp su akışının kesilmesidir.”

Ayrıca, sayacın donması ya da patlaması durumunda vatandaşların, ‘Alo 185 Çağrı Merkezi’ne veya MESKİ Genel Müdürlüğü şubelerine başvuru yapmaları halinde, sayaç değişim işlemleri kısa sürede gerçekleştirilecek.