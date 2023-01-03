Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından ’Afet Tatbikat Yılı’ olarak ilan edilen 2022 yılında, çalışanlara yönelik 4 ayrı yangından korunma eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

MESKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü Sivil Savunma Amirliği, ’Sivil Savunma Faaliyetlerinin Etkinliğinin Artırılması’ ile ’Yangından Korunma Ekipmanlarının Kontrollerinin Yapılması’ faaliyeti doğrultusunda, sivil savunma konusunda çalışanları bilinçlendirmek amacıyla yapılan tatbikat sayısını artırıyor. MESKİ’nin 4 farklı yerleşkede düzenlediği ’Yangın ve Yangından Korunma Eğitimi ve Tatbikatları’na toplam 229 personel katıldı. Tatbikatların ilki Mezitli Şube Şefliği Yerleşkesinde, ikincisi Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı Yeni Yerleşkede (Heliport), üçüncüsü Doğu İşletmeler Dairesi Başkanlığı Tarsus D1 Depo Yerleşkesinde, dördüncüsü ise Teknik Hizmet Birimleri Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Tatbikatta yangına ilk müdahalenin yapılması, yangın söndürücülerin kullanılması, yangın anında yapılması gerekenler, hangi cins yangın söndürücünün hangi sınıf yangında kullanılacağı gibi hayati konularda teorik ve pratik bilgiler verildi.