Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mezitli Atıksu Arıtma Tesisinde biyolojik koku giderim ünitelerini geliştirme ve kapasite artırma projelerini sürdürüyor. MESKİ'nin gerçekleştireceği çalışmayla tesiste koku yayan ünitelerin üstü kapatılacak, mevcut koku giderim ünitesi revize edilerek kapasitesi artırılacak.

Merkez Mezitli ilçesinde 2016 yılında inşaatına başlanan Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi, başlangıçta çevresinde yerleşim alanı bulunmayan bir bölgede yer alıyordu. Ancak gelinen noktada, aktif olarak hizmet veren tesisin çevresinin yerleşime açılmasıyla bölgedeki nüfus artışı her geçen gün artmaya başladı. Konutların yakın olması sebebiyle; işletme sırasında oluşan arızalar ve bakım-onarım dönemlerinde normal olarak artan koku oluşumunun zaman zaman bölgede hissedilmeye başlamasıyla harekete geçen MESKİ, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla proje çalışmalarını tamamladı. MESKİ’nin nisan ayında ihalesini yapacağı çalışma kapsamında Mezitli Atıksu Arıtma Tesisinde koku yayan ünitelerin üstü kapatılacak ve mevcut koku giderim ünitesi revize edilerek kapasitesi artırılacak.



Çevresel etkiler en aza indirgeniyor

Çevreye olan duyarlılığını her zaman ön planda tutan MESKİ, Mezitli Atıksu Arıtma Tesisinde ileri biyolojik arıtma teknolojileriyle atık suları arıtıp, derin deniz deşarjını sağlıyor. Bu sayede çevre kirliliğini en aza indirerek doğanın korunmasına katkı sağlıyor. Ayrıca, tesisin iki koku giderme ünitesiyle, çevresel etkiler en aza indirgeniyor. Bu üniteleri halk sağlığını koruma ve çevreye duyarlı hizmet amacıyla sürekli geliştiren MESKİ, Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi de dahil 29 atık su arıtma tesisinde koku ve gürültü ölçümlerini düzenli olarak yetkili akredite laboratuvarlara yaptırarak çevresel etkiyi de sürekli denetliyor. MESKİ, sürdürdüğü projelerle yetki ve sorumluluğunda çevreye gerekli tüm hassasiyeti gösterirken, Mersin halkına sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sunuyor

Kaynak: İHA