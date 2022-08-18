Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 1984 yılından bugüne hizmet veren ve hiçbir revizyon işlemi yapılmayan Berdan içme suyu arıtma tesisindeki mekanik ve elektrik ekipmanları, son teknoloji ürünlerle yenileyecek.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 1984 yılından bugüne hizmet veren ve hiçbir revizyon işlemi yapılmayan Berdan içme suyu arıtma tesisindeki mekanik ve elektrik ekipmanları, son teknoloji ürünlerle yenileyecek.

MESKİ teknik ekipleri tarafından Berdan içme suyu arıtma tesisinin içerisindeki boruların tamamen korozyona uğradığı, mekanik ve elektrik ekipmanların ekonomik ömrünü doldurduğu, çoğu ekipmanın arızalı olduğu ve bu zamana kadar tesiste ciddi bir bakım ve onarım faaliyetinin yapılmadığı tespit edildi. Mersin ilinin yüzde 71’inin su ihtiyacının sağlandığı tek tesiste

büyük arızaların önüne geçmek ve Mersin halkına su sıkıntısı yaşatmamak için harekete geçen MESKİ, Berdan içme suyu arıtma tesisinde köklü bir revizyon çalışması başlattı. Tesisin revizyon işinin yapım çalışmaları, MESKİ’nin bünyesindeki teknik ekiplerce yürütülen yaklaşık 1,5 yıllık bir fizibilite ve projelendirme süreci sonunda ihale edilerek başlatıldı.

“Tesis otomasyonla çalışan ve su üretiminin aksamadan sağlandığı bir duruma gelecek”

MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “550 gün olarak ön görülen yapım süreci sonunda Berdan içme suyu arıtma tesisi, en yeni teknolojik ekipmanların kullanıldığı, tamamen otomasyonla çalışan ve su üretiminin aksamadan sağlandığı bir tesis durumuna gelecektir. Bu sayede ciddi oranda enerji tasarrufu sağlanarak, kurumsal karbon ayak izi de azaltılacaktır. Mersin halkı adına son derece önemli olan bu projenin çalışmaları sırasında, tesisin genel olarak su üretmeye devam etmesi için ekiplerimiz tarafından büyük bir gayret gösterilecektir. Teknik olarak kesinti olmadan yapılamayacak imalatların ise 1,5 yıl içerisinde minimum planlı kesinti zamanlarında yapılması hedeflenmektedir. Bu anlamda vatandaşlarımızdan anlayış bekliyor, bu çalışmaların önümüzdeki senelerde su teminini güvence altına almak için yapıldığının dikkate alınmasını kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.