MESKİ Genel Müdürlüğü Merkez Su Analiz Laboratuvarı; TÜRKAK tarafından “TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Gereklilikler” standardı kapsamında, 03.03.2023 tarihinde ‘Numune Alma ve Yerinde Ölçüm Parametreleri’ ile ilgili olarak 5 adet parametrede kapsam genişletme başvurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine MESKİ laboratuvarına gelen TÜRKAK yetkilileri, kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde, vatandaşlara kesintisiz ve kaliteli içme suyu temini sağlayan MESKİ Genel Müdürlüğü, laboratuvarının başarılarına bir yenisini daha ekledi. MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı, TÜRKAK denetimini başarıyla geçti. Belgelendirme sürecinin tamamlanmasıyla, MESKİ laboratuvarının mevcut 87 adet olan akredite parametre sayısı 92’ye çıkacak.

MESKİ laboratuvarının başarısının bir kez daha gözler önüne serildiği denetimde, TÜRKAK denetçilerinden laboratuvar hakkında çok olumlu yorumlar alındı. Denetçiler tarafından hazırlanan denetim sonrası bildirim formunda şu ifadelere yer verildi: “Denetim ve incelemeler sonucunda, laboratuvarın oldukça iyi bir kalite yönetim sistemi kurduğu ve uyguladığı görülmüştür. Laboratuvar, mevcut kapsamında bulunan ve kapsam genişletme açısından oldukça nitelikli personele sahiptir. Bakımlı, temiz ve deney hizmetlerinin yürütülmesi açısından uygun mekâna ve imkânlara sahiptir. Metotların uygulanabilmesi için gerekli cihaz ve donanım açısından da çok iyi durumdadır.”