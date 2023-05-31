Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi(MESKİ) Genel Müdürlüğü’nün 2023 Yılı Mayıs Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 2. Birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda MESKİ Genel Müdürlüğü Kadro Derece ve Kadro İptal İhdas Değişikliği Cetvelleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konu oy birliğiyle kabul edildi. MESKİ Genel Müdürlüğü 2022 Mali Yılı Kesin Hesap ve ekli Cetvelleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konunun maddeleri ise tek tek oylanarak kabul edildi.