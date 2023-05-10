Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantının başında bir önceki MESKİ toplantı tutanağını oylamaya sunan Başkan Seçer; gündem dışı konuşmalar kısmında ise yakın zamanda hayatını kaybeden Fakılar Mahalle Muhtarı Mehmet Aydoğan’ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Seçer, her damla suyun son derece önemli olduğuna dair vurgu yaparak; “Kurak bir döneme giriyoruz. Mersinli hemşerilerime sesleniyorum; lütfen araçlarınızı hortumu takıp, sulamayın. Lütfen kaçak su kullanmayın. Yani suyumuzu lütfen, faturasız, parasız, bedelsiz kullanmayın. Araba yıkayıcıları, bunlarda muazzam bir su sarfiyatı. Atıyor hortumu bahçenin içerisine, ağacın dibine tonlarca su boşa gidiyor. Lütfen bunlara dikkat edelim” dedi.

Mersinlilerden kaçak su kullananları kendilerine bildirmelerini isteyen Seçer, bunun ispiyonculuk değil, kamunun malını korumak, sahip çıkmak olduğunu kaydetti. Seçer, “Biz kurduğumuz SCADA sistemi ile kayıp-kaçak oranını çok ciddi seviyede azalttık. Muazzam bir kayıp vardı. Demode olmuş içme suyu şebekelerini değiştirerek bunu yaptık. Vatandaşımız da bize yardımcı olursa, biz de daha fazla gayret sarf edip, daha teknolojik sistemlerle SCADA gibi Ölçülebilir İzole Altbölge’ler (DMA) kurarak, Mersin’in her bölgesinde suyu takip edebilirsek, emin olun su fiyatları daha ucuz, su kaçağı ve kaybı daha az olur” ifadelerini kullandı.

Seçer, 2022 yılı faaliyet raporu görüşmesinde yaptığı değerlendirmede MESKİ’nin şu anda her ton suda 9 lira zarar ettiğini belirterek, “Yeni maliyetlerle beraber yüzde 41’lere kadar ulaşabilecek bir zararı öngörüyoruz. Eğer Temmuz ayında Meclis’e sunduğumuz ve reddedilen fiyat tarifesi olsaydı, şu anda yüzde 13’lük bir zararımız olacaktı. Toplamda 2022 yılının Temmuz ayından Aralık ayına kadar fiyat tarifemizin uygulanmamasının şirkete, idareye zararı 600 milyon lira” dedi.

Seçer, su ve kanalizasyon idarelerinin bütün belediyelerde sadece su faturalarından gelir elde ettiğini vurgulayarak, “İller Bankası’ndan gelen sonuca tesir etmeyen, çok eser miktarda bir kaynak vardır. Bir taraftan şirketi yürüteceksiniz, gemiyi yüzdüreceksiniz bir taraftan da günlük cari harcamalarımızı buradan sağlayacak, zorunlu giderlerinizi ödeyeceksiniz, diğer taraftan da yatırım yapacaksınız. Kim bunu yapacak? Bu para nereden gelecek? Para mı basacağız?” diye konuştu. Seçer konuşmasında, yurt içi ve yurt dışındaki uluslararası finans kaynaklarından uzun vadeli, uygun maliyetli FRIT II gibi özel kaynaklar olduğunu söyleyerek, Mezitli’ye 17 milyon, Tömük’e arıtma ve kanalizasyon için 15 milyon, Akdeniz ilçesinin Kazanlı-Homurlu bölgesine 7 milyon avroluk toplamda 39 milyon avro; bir kısmı hibe, bir kısmı geri ödemeli uzun vadeli kredi teminleriyle yatırım yapabildiklerini hatırlattı.

Seçer, ciddi derecede kuraklık olduğunu, yaşanan deprem felaketinden dolayı da hem sığınmacı hem de depremzede vatandaşların kente geldiğini hatırlatarak, “Ciddi bir nüfus artışı var su tüketiminde yüzde 15.4 artış var. Su tüketimindeki atık su miktarını da artıyor. Yatırım yapıyoruz ama kendi kaynaklarımızla yapıyoruz. İller Bankası’na toplam 63 kredi hibe başvurumuz var. Şu ana kadar bir tanesi dahi gerçekleşmedi. İller Bankası’ndan 4 yıldır bir delikli kuruş dahi almadık. Bunu vicdanınıza bırakıyorum. Defalarca, proje bazında dile getirdik. Kazanlı’yı, Homurlu’yu, Aydıncık Arıtma Tesisi’ni konuştuk. Otluca Anamur İçme Suyu projesini konuştuk, ‘Tömük’te kanalizasyon denize akıyor’ dedik. İller Bankası orada, projeler orada, evraklar, dosyalar, her şey orada. Ben bu konuyu hemşehrilerimin vicdanına bırakıyorum” dedi.

Kısıtlı gelire rağmen yatırımların devam ettiğini ifade eden Seçer, 2019 Nisan-2023 Nisan ayı arasında 1 milyar 144 milyon 566 bin liralık yatırımın tamamlandığını kaydetti. Bu yatırımların 3-4 yıl öncesinin TL değerine göre endekslenmesinin önemine değinen Başkan Seçer “2019-2020’de harcanan 100 milyon liranın bugünkü avro ya da dolar karşılığı aynı değil. Şu anda devam eden içinde çalıştığımız 1 milyar 952 milyon liralık projemiz var. 2023’te de yatırımlar için planlanan ödeneğimiz 1 milyar 130 milyon lira. 5 yıllık stratejik planı, yatırım programını burada açıkladık. Dolar ya da avro ile karşılaştırırsanız, o günkü 2.5 milyar lira bugün çok daha farklı boyutlara geldi” ifadelerine yer verdi.

Seçer, toplam 198 projelerinin olduğunu ve bunlardan 111’inin tamamlandığını, devam eden 40 ve planlanan 47 proje olduğunu aktararak, “Yatırımların toplam bütçeye oranı çok önemli. Bu sadece MESKİ için değil Büyükşehir için de çok önemli. 2018’de yatırımların bütçeye oranı yüzde 35, 2019’da yüzde 29’a düşmüş. 2020-2021’de anlamlı bir yükseliş var yüzde 30, yüzde 40. Geçtiğimiz yıl bütçemizde planlanandan 600 milyon lira eksik olmasına rağmen yüzde 42’lik bir yatırımların bütçeye oranı var. 2023’te bu hedef yüzde 60. Zaten bütçeyi yapmışız, yaklaşık 4 milyar 750 milyon bütçemiz var. Gelir bütçemizi ona göre de ayarlamışız. Bizim gelirlerimiz belediyelerin gelirleri gibi değil. Mersin Büyükşehir’in geliri ayrı MESKİ’nin ayrı” dedi.

Yıllara göre bütçe gerçekleşme oranlarını anlatarak devam eden Seçer, bu oranların 2018’de yüzde 75, ilk geldikleri yıl olan 2019'da da yüzde 80 olduğunu hatırlattı. Yönetim değişikliği olmasına rağmen, 1 yıl sonra gelen yönetimin, bir önceki yönetimin yaptığı bütçeyi yüzde 80 gerçekleştirmiş olduğunu vurgulayan Seçer, “Bu da ayrı bir sanat gerektirir. İlk yılın 4. ayda yönetime geldik. Biz, o koşulların, şartların, yani bir yönetim değişikliğinin ve bir önceki dönemden gelen yatırımların ve yapılan bütçenin, projelerin, planlanan yatırımların ve bütçenin üzerine geldik. Yani bizim bütçemiz değildi. Başkalarının yaptığı bütçenin bizden gerçekleştirilmesi bekleniyor. Oysa biz bütçe yaparken daha gerçekçi yaparız ya da onların yatırım yapacağı öncelikleri ayrıdır, bizim ayrıdır” dedi.

Bugün MESKİ’nin 86 milyon 334 bin Euro borcu olduğunu kaydeden Seçer, “Bugüne kadar yatırım yapmış, cari harcamalarını ödemiş, Mersin’e temiz içme suyu sağlamış, atık suyunu almış, diğer alt yapı çalışmalarını yapmış MESKİ, bir de bir önceki dönemin kötü mirasına 33 milyon avroluk bir bedel ödemiş. Bugünkü döviz kuruyla 650-700 milyon lira bir ödeme demektir. Bakın, 650-700 milyon liralık önceki dönemin ödemesi, fiyat tarifesinden kaynaklanan sıkıntılar, bugüne getirin çarpın, bulun, 1.5-2 milyar liralık bir eksi gelir. Bizim dönemimize ait olmayan ödemeleri MESKİ 4 yıldır yapmış ve kalan hizmetlerini, yatırımlarını yerine getirmiş. Kısaca MESKİ’nin tablosu budur” diye konuştu.

Meclis üyeleri tarafından kendisine yöneltilen istek, temenni ve sorulara yanıt veren Seçer; Tömük-Arpaçbahşiş kanalizasyon, Atakent, Atayurt, Arkum ortak arıtma tesisi, Ayaş, Kızılören ve Kızılbağ mevkileri içme suyu, Limonlu-Tırtar arıtma, Çamlıyayla-Sebil arıtma tesisleri hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı.

Pamukluk Barajı’nın Mersin için önemine vurgu yapan Başkan Seçer; DSİ ile Büyükşehir arasında 2016 yılında sözleşme yapılmış olmasına rağmen aradan geçen 7 yıl içerisinde 1 metre dahi yatırım yapılmadığına dikkat çekti. Konunun üzerine önemle gitmelerine karşın, merkezi idareden gerekli desteği görmediklerini belirten Başkan Seçer, devlette devamlılığın esas olduğunun altını çizerek “15 Mayıs‘tan sonra bunlara gerek kalmayacak. Ben eminim, çok eminim” ifadelerini kullandı.

Seçimle ilgili öngörülerini de paylaşan Seçer; “Ben anketleri, sokakları görüyorum. Kafamı kuma gömemem. Adil, şaibenin karışmadığı bir seçim olsun. Suhuletle, huzur içerisinde. Demokrasilerde bu esas. 14 Mayıs’ta milletimiz şenlik havasında sandık başına gitsin, tercihini koysun. Bitti. O zaman görürüz ne olacağını” şeklinde konuştu.

MESKİ’nin çarşıda bulunan yeni hizmet binasının yerinin yanlış olduğu yönündeki eleştirilere yanıt veren Başkan Seçer, “Geldik gördük kucağımızda bir inşaat. Müteahhit yok. Faturalar ödenmedi diye işi bırakmış. Nihayetinde MESKİ’ye böyle bir bina kazandırdık. Abone işlerini oraya aldık, esnafa yararı olsun. Oraya bir katlı otopark yaptık. Çok güzel bir tesis oldu. Onun için Mersin’in hayrına bir proje değişikliğidir. Şu anda yapılan MESKİ Genel Müdürlük binası ve özellikle insanla temasın yoğun olduğu birimlerin oraya taşınması son derece doğru bir yaklaşımdır” dedi.

Akdeniz ilçesindeki yatırımları ile alakalı bilgiler de veren Seçer, “Akdeniz, Tarsus, Anamur meselesi değil, yatırımlarda öncelik nereye gerekiyorsa oraya yaparız. Daha önce neresi ihmal edilmişse oraya da bir nebze tabi ki farklı bakarız. Şu ana kadar oraya 115 milyon TL civarında bir yatırımımız oldu. Ama asıl büyük yatırımımız Kazanlı- Homurlu Kanalizasyon Hattı; bugünkü parasal değeri ile 200 milyon TL’nin üzerinde bir yatırım. Zaten sürekli muhtelif projeler; yıllık birkaç 10 milyonluk projeleri; içme suyu, kanalizasyon sistemleri ve yağmur suyu sistemlerinde yapıyoruz. Her ilçemize hak ettiği yatırımı fazlasıyla yapmak istediğimizi belirtmek isterim” diye belirtti.

Bir Meclis üyesinin ödenen borç, yapılan yatırım ve zarar edildiği ile ilgili MESKİ bilançosunda çelişkiler olduğunu iddia etmesi üzerine Seçer, “Biz 2022 yılı faaliyet raporunu konuşuyoruz ve benim ortaya koyduğum 2022 yılının Temmuz ayından sonra ücret tarifemizin Meclis’ten geçmemesi üzerine yaşadığımız sıkıntıları anlatan bir konudur. Yani o süre içerisinde de gelir-gider dengesinin olduğu bir kurumda biz yaptığımız planlamalarla geriye dönük borçlarımızı da ödedik. Ama şu anda öyle bir noktaya geldik ki zorunlu giderlerimiz, bunun içerisinde taksitli ödemelerimiz de var, banka borçları var, dış krediler var. Biz önce ödemelerimizi yapıyoruz kalan paramızla yatırım yapıyoruz” dedi.

İller Bankası’nın kredi ve finansman desteklerinden Cumhur İttifakı’na mensup belediyelere bakıldığında eşit oranda faydalanamadıklarını belirten Seçer, “İller Bankası deyince Belediyeler akla gelir. Her kurum gibi İller Bankası da kanunla, nizamla yönetilir. Ancak kaçırdığı bir şey var. Bizim de zaten savunduğumuz, ‘olması gerekir’ dediğimiz, ‘kanunlar, nizamlar ve adalet çerçevesinde kurumların siyasi vesayet altında kalmadan herkese eşit mesafede olması gerekir’ dediğimiz tam da bu konudur. Tam da bizim yaramıza bastı. Biz de diyoruz ki; İller Bankası’nın Cumhur İttifakı’na mensup belediyelere sağladığı imkanlara, kredilere, yatırımlara ve hibelere bakın. Bir de Millet İttifakı’nın belediyelerine sağladığı imkanlara bakın. Buradaki siyasi ayrımcılıktan söz ettim” ifadelerini kullandı.

İşe alımlarda hangi kriterlerin gözetildiği yönündeki sorulara da yanıt veren Seçer, “MESKİ İdaresi’nde çalışan elemanların yüzde 75-80’lik kısmı bir önceki yönetim döneminde işe giren arkadaşlarımızdan oluşmuştur. Biz liyakat insanıyız. Direksiyon sallayan şoför kardeşimizden en üst seviyede genel müdür, genel müdür yardımcısına, daire başkanlarına kadar benim için liyakat esas olmuştur. Bizde ayrımcılık, particilik vesaire olmaz. Ama siyasetin gerçekleri olduğu dürüstlüğünü de her zaman ortaya koyarım. Ama böyle hunharca bir yaklaşım içerisinde, bir politika içerisinde de olmam. Bu örnekleri eleştiren bir partinin, bir dünya görüşünü sahibi olarak da zaten bu günaha ortak olmayız ya da böyle bir yanlış içerisinde olmayız” diye belirtti.