Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Toroslar ilçesi Gözne Mahallesi 1. Etap Kanalizasyon Hattı Yapım İşine devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Toroslar ilçesi Gözne Mahallesi 1. Etap Kanalizasyon Hattı Yapım İşine devam ediyor.

MESKİ’nin yatırım tutarı 26 milyon 447 bin lira olan yapım işi çerçevesinde, farklı ebatlarda yaklaşık 49 kilometre kanalizasyon hattı döşenmesi planlanıyor. Söz konusu çalışmalar, Gözne Mahallesinin yaklaşık yüzde 60’ına hizmet verecek. Çalışmaların sona ermesiyle birlikte mahalle sakinleri daha temiz ve kokusuz bir ortama kavuşacak.