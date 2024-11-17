Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu tesisleri, idari binalar, arıtma tesisleri ve atık su tesislerinde şebeke enerjisinin olmadığı durumlarda, tesislerin hizmete ara vermemesi için yeni jeneratörleri devreye almaya devam ederken, sayıyı 339’a yükseltti.

Anamur’dan Tarsus’a, Çamlıyayla’dan Mut’a kadar 16 bin kilometrekarelik büyük bir alana hizmet veren MESKİ’nin kesintisiz su temini, atık su bertarafı ve daha verimli abonelik hizmetleri sağlamak adına bünyesine kattığı jeneratörler, olası enerji kesintilerinin hizmetleri aksatmaması adına önemli bir rol oynuyor. Jeneratörler sayesinde, bir elektrik kesintisinde dahi MESKİ içme suyu tesisleri aktif olarak çalışırken, vatandaşlara kesintisiz içme suyu teminine devam ediliyor.

Jeneratörler sayesinde tesislerde enerji kesintisi yaşanmıyor

MESKİ, 2019 yılından itibaren mevcutta bulunan 170 jeneratör sayısına ilave olarak, 2021 yılında 59, 2022 yılında 33, 2023 yılında 51, 2024 yılında 26 adet olmak üzere toplamda 169 adet jeneratör temin ederek, sorumluluk sahası içerisinde bulunan önemli tesislere montajını tamamladı. İlave jeneratörleri devreye alan MESKİ, böylece toplam jeneratör sayısını 339’e çıkarmış oldu. Sayısını 339’a çıkardığı jeneratörlerin düzenli periyotlarla tüm bakımlarını yapan MESKİ, jeneratör arızalarına da en kısa süre içerisinde müdahale ediyor. Çevreci yatırımlarına devam eden MESKİ; Enerji SCADA’sı sayesinde de gereksiz yakıt tüketiminin önüne geçmiş oluyor.

“Jeneratörlerin aylık ve yıllık bakımlarını planlı bir şekilde yapıyoruz”

MESKİ Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığına bağlı Enerji Sistemleri Bakım Onarım Şube Müdürlüğünde görev yapan Sinan Kızılyaka; “Mevcutta bulunan 170 jeneratörümüze ilave olarak, 169 adet jeneratör daha temin ettik ve montajlarını tamamladık. Jeneratör sayımız şu anda toplamda 339 adet oldu. Bu jeneratörlerin tüm aylık ve yıllık bakımlarını, planlı bir şekilde yapmaktayız. Olası arızalara karşı anında müdahale ile de kesintisiz hizmetin devamını sağlamaktayız” dedi.