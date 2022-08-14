Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete’de yayımlanan ’imar kanunu’nda yapılan değişiklik çerçevesinde ’yapı ruhsatı veya yapı kullanma’ izni alınamayan yapılar için abonelik başvurularını almaya başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete’de yayımlanan ’imar kanunu’nda yapılan değişiklik çerçevesinde ’yapı ruhsatı veya yapı kullanma’ izni alınamayan yapılar için abonelik başvurularını almaya başladı.

MESKİ tarafından abonelik başvuruları için istenen belgeler şu şekilde açıklandı: "31.12.2021 ile 01.07.2022 tarihleri arasında inşaatı tamamlanmış, yapı kullanım izni bulunmayan yapılar için, ilgili yönetmelikler doğrultusunda yapıyla ilgili fenni gereklerin yerine getirilmiş olması kaydıyla yapı ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, yapının yol, elektrik, telefon, doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi, ilgili belediye tarafından onaylanmış emlak vergisi beyannamesi veya bildiriminin tasdikli-imzalı suretinin sunulması ile binanın Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) sisteminde kaydının olması gerekiyor. 31.12.2021 tarihinden önce inşaatı tamamlanan yapılar için ise ilgili yönetmelikler doğrultusunda yapıyla ilgili fenni gereklerin yerine getirilmiş olması kaydıyla yol, elektrik, telefon, doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi, ilgili belediye tarafından onaylanmış emlak vergisi beyannamesi veya bildiriminin tasdikli-imzalı suretinin sunulması ve binanın UAVT sisteminde kaydının olması gerekiyor."