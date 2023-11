IFC (International Finance Corporation) yetkilileri, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.

IFC ziyaretinde, bölgede plansız olarak artan göçten kaynaklı etkileri azaltmak amacıyla, MESKİ yatırım programı içerisinde olan 6 adet atık su arıtma tesisi projesi ile 3 adet derin deniz deşarjı projesine ait değerlendirmeler gerçekleştirildi.

21 Ağustos 2023 tarihinde EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) yetkililerince ziyaret edilen MESKİ, değerlendirmeler sonrası EBRD’den tam not almıştı. EBRD’nin finans sağlayıcı partner kuruluşu IFC yetkilileri tarafından da ziyaret edilen MESKİ, projeler hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Ziyarette, Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisi ile Tarsus Atık Su Arıtma Tesisi kapasite artırımı, Yenice Atık Su Arıtma Tesisi, Yeşilovacık Atık su Arıtma Tesisi, Atakent-Atayurt-Arkum Ortak Atık Su Arıtma Tesisi, Silifke İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile Bozyazı Atık Su Arıtma Tesisi Derin Deniz Deşarjı, Kızkalesi Atık Su Arıtma Tesisi Derin Deniz Deşarjı, Çeşmeli ve Kargıpınarı Atık Su Arıtma Tesisi Derin Deniz Deşarjı projelerinin gerçekleştirilmesine dair gerekli olan finansman ihtiyacı yetkililerle detaylı olarak görüşüldü.

Mezitli Atık Su Arıtma Tesisi, IFC yetkilileri tarafından övgü topladı

IFC kredi kuruluşu yetkilileri, devreye alındığı 2019 yılı itibari ile kesintisiz bir şekilde bakım ve onarımları yapılarak işletilen Mezitli Atık Su Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu. Tesisin mevcut işletme şartları, çıkış suyu kalitesi, koku giderme üniteleri, yapılan iyileştirme çalışmaları ile çevre iznini almaya hak kazanması üzerine değerlendirmelerde bulunulan tesisin işletme kalitesi, IFC yetkilileri tarafından memnuniyetle karşılandı. IFC kredi kuruluşu tarafından yapılan inceleme sonucunda Mezitli Atık Su Arıtma Tesisinin hem proses, hem de süreç yönetimleri övgüyle değerlendirildi.

IFC yetkilileri, MESKİ laboratuvarına tam not verdi

MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarında atık su, içme suyu ve mikrobiyolojik birimlerini detaylıca inceleyen IFC yetkilileri, yapılan analizlerle ilgili bilgi aldı. Yapılan ziyarette öncelikle mobil laboratuvar tanıtılarak, akabinde laboratuvarın TÜRKAK kapsamı ve kalite anlayışı hakkında IFC yetkililerine bilgi verildi. Bununla beraber laboratuvarın analiz yoğunluğu ve sürecinden de bahsedildi. Laboratuvarda bulunan organik karbon, ağır metal analizleri ile ayrıca son 2 yıl içinde 3 cihaz ile geliştirilmekte olan pestisit ve mikro kirletici analizleri, IFC kredi kuruluşu yetkilileri tarafından oldukça beğenildi.

SCADA Merkezi de incelemelerden başarıyla geçti

MESKİ SCADA İleri Teknoloji İzleme ve Kontrol Merkezini de ziyaret eden IFC yetkilileri, merkezin içme suyu şebekesine bağlı ve 24 saatlik online veri akışı sağlanan 820 istasyonu ile depolar, terfi istasyonları, içme suyu kuyuları, kontrol noktaları, vana ve basınç odaları, otomasyonlu klorlama, atık su arıtma, yağmursuyu ve Berdan Barajı’nın seviyesi ile ilgili verileri izledi. Yetkililer, aylık ortalama 104 bin metreküp su tasarrufu sağlanan DMA (Basınç Kırıcı Alt İzole) sistemi ile izole edilen bölgelerin basınç haritalarını da yerinde inceledi. Su, Enerji, Sayaç ve Güvenlik SCADA’ları hakkında detaylı bilgilendirmeler yapılan IFC yetkilileri, MESKİ ziyaretlerinden memnun ayrıldı.