Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus ilçesi Gülek-Aspava İçme Suyu Projesi çalışmalarını tamamladı. MESKi, böylelikle Gülek Mahallesi’nde özellikle yaz aylarında nüfusun artmasıyla yaşanan içme suyu talebine çözüm sundu.

MESKİ Genel Müdürlüğü, daha temiz ve altyapısı güçlü bir kent için çalışma ve yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Gülek-Aspava rezerv artışı projesini tamamlayan MESKİ, Gülek bölgesi yerleşim yerlerinde özellikle yaz aylarında nüfusun artmasıyla yaşanan içme suyu talebini karşıladı. Bu sayede, Gülek Mahallesi ve çevresindeki yerleşim yerleri için içme suyu altyapı ağı da genişletilmiş oldu. MESKİ’nin, ’Tarsus İlçesi Gülek Mahallesi Aspava Drenaj Galerisi İçme Suyu Terfi Hattı İkmal İnşaatı Yapım İşi’ kapsamında; 2 bin 400 metre çelik boru, bir terfi merkezi ile 50 metreküplük bir deponun imalatı tamamlandı. Tamamlanan çalışmayla bölge halkının su ihtiyacı kesintisiz şekilde karşılanacak. MESKİ’nin ileri teknolojiye sahip SCADA sistemine entegre edilen tesisin içme suyunun, 7/24 takip edilebileceği bildirildi.

"Gülek’te su sıkıntımız kalmadı"

Gülek Mahalle Muhtarı Tuncay Seyrek, yaz aylarında mahalledeki nüfusun yoğunlaştığını belirtti. Resmi nüfusun bin 700 olduğunu, ancak yaz aylarında bu sayının 35 binlere çıktığını ifade eden Seyrek, "7 bine yakın hane sayımız var. Nüfusun çoğalmasından ve Gülek’in genişlemesinden dolayı su sıkıntısı yaşıyorduk. Gülek’te şu anda su sıkıntımız kalmadı" dedi. Muhtar Seyrek, emeği geçenlere teşekkür etti.