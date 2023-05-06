Su tasarrufunun her geçen gün büyük önem taşıdığının altını çizen Korkmaz, suyun her damlasına sahip çıkmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde, bir damla suya dahi sahip çıkmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtilen MESKİ, kuraklığa karşı da ciddi önlemler almaya devam ettiği kaydedildi. Tüm Türkiye’de etkisini gösteren kuraklıkla birlikte, içme suyunun her damlasının önemi de zaman geçtikçe daha hayati bir anlam kazanıyor. Kuraklığın yanı sıra, afet bölgelerinden yoğun göç alan kentlerin başında gelen Mersin’de, su kullanımının büyük artış gösterdiğini belirten MESKİ, önümüzdeki günlerde su sıkıntısı yaşanabileceğini vurguladı.

MESKİ’nin kayıp-kaçağın engellenerek, suyun tüm döngüsünün takip edildiği yüksek teknolojiye sahip SCADA ile kuraklığa karşı gerekli önlemleri almaya devam ettiği de ifade edildi. 360 derece su yönetimiyle içme suyu şebekeleri, atık su göstergeleri, içme suyu ve basınç değeri kontrollerinin anlık yapıldığı SCADA merkezinde, toplam 799 tesisin 7/24 takibi sağlanıyor. Takip edilen veriler sonucunda kayıp-kaçaklar ve su arızaları tespit edilerek, anında müdahale ediliyor. Böylece kesintisiz su arzının devamlılığı sağlanırken, su kayıpları da önlenmiş oluyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan kuraklığın Mersin’de de çok şiddetli hissedildiğine dikkat çeken ve içme suyunun öneminin her geçen gün daha da arttığını belirten MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, “Ülkemizin su kaynakları tükenebilir olduğundan, bu kaynakların bilinçli ve tasarruflu kullanımı son derece önemli. Genel Müdürlüğümüzde son teknolojiyi kullanarak suyu kaynağından alıp, son noktasına kadar takip edebiliyoruz. SCADA ile kayıp-kaçakların ve su arızalarının önüne geçiyor, böylelikle sularımıza sahip çıkıyoruz” dedi.

Tüm ilçelerde gerçekleştirilen eğitimlerle önce öğrencilere, sonra da ailelerine ulaşarak, tasarruf bilincinin kazanılmasına da katkı sunduklarını sözlerine ekleyen Korkmaz, “Vatandaşlarımızın günlük hayatta yapacağı tasarruf uygulamaları ile su kaynakları korunarak, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakılabilir. Toplum genelinde yapılacak tasarruf uygulamaları, kaynaktan çekilen su miktarının düşmesini sağlayarak, mevcut suyu korumak için zaman kazandırabilir” ifadelerini kullandı.