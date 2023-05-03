MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, her yıl üç ayda bir olmak üzere Valilik tarafından düzenlenen yatırımcı kuruluşların İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu’nun 2023 yılı 1.Dönem Toplantısı’na katıldı. Genel Müdür Korkmaz; MESKİ’nin 2023 yılı içerisindeki proje sayısının 70, toplam bütçesinin ise 1 milyar 577 milyon 188 bin lira olduğu bilgisini aktardı.

Genel Müdür Korkmaz, 2016’da DSİ Genel Müdürlüğü ve MESKİ Genel Müdürlüğü arasında protokole bağlanıp, Pamukluk Barajı sonrasında Mersin’e içme ve kullanma suyu temin etmek amaçlı isale hattı ve arıtma tesisinin yatırımları ile alakalı bir sunum gerçekleştirdi. 4 merkez ilçe ve Tarsus’ta dahil olmak üzere, beş ilçenin içme suyu teminini sağlayan Berdan içme suyu arıtma tesisinin ve mevcuttaki isale hatlarının kapasite anlamında maksimum düzeye ulaştığı hususuna dikkat çeken Korkmaz, Pamukluk Barajı’nın devamında yapılması gereken ve 2016’da protokole bağlanan isale hattı ve arıtma tesisinin bir an önce yapılmasının hayati önem taşıdığı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Son zamanlarda özellikle deprem sonrası göçe maruz kalan Mersin’in nüfusunun yaklaşık 350 bin civarında arttığını belirten Korkmaz, bu durumun su tüketimini yüzde 15.4 civarında yükselttiği bilgisini aktardı.