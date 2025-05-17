Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürü İrfan Korkmaz, kurum olarak borçlanmayı azalttıklarını belirterek, "22 milyar TL’lik yatırım yaptık" dedi.

MESKİ Genel Müdürlüğü’nün Mayıs Ayı Olağan Genel Kurulu’nun 2. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen Genel Kurul’da görüşülen 2 madde oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan, gündem dışı değerlendirmelerde MESKİ’nin, Mersin’in 13 ilçesinin tamamında vatandaşların yaşamını kolaylaştırıcı çalışmalara imza attığını belirtti. Uyan, "MESKİ’nin özellikle su, arıtma, kanalizasyon konusundaki hassasiyetleri, çalışmaları takdire şayandır" diye konuştu. MESKİ’nin kar amacı gütmeyen bir kurum olduğunu vurulayan Uyan, "Tüm hizmetlerimizi halkımız için yapıyoruz" ifadesini kullandı.

"Yatırımlarımıza devam ediyoruz"

Toplantıda MESKİ’nin gelir bütçesi, gerçekleşme rakamları ve borç stoğu hakkında bilgiler veren MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz da 2024 yılı gelir gerçekleşme rakamlarının 5,9 milyar TL olduğunu belirtti. Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki borcun ise 5 milyar 5 milyon TL seviyesinde olduğunu ifade eden Korkmaz, bunun 2025 yılı sonuna kadar ödenmesi gereken bir borç olduğunu kaydetti.

Borç stokunun bütçeye oranıyla ilgili bilgiler aktaran Korkmaz, şöyle devam etti:

"2019 yılında kurumun 100 lira bütçesine karşılık 104 lira borcu vardı. Bugün, 2025’te bütçe büyüklüğüne göre yüzde 48 borcu olmuş oluyor. Yani yüzde 56’lık bir azalış gerçekleşmiş. Bu kadar yatırımlarla beraber iç borcu tamamen ödemiş, devraldığı dış borcu da 66 milyon Euro’dan 19 milyon Euro’ya düşürmüş bir kurumdan bahsediyoruz. Bu kurum 22 milyar TL’lik yatırım yaptı. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan beklediğimiz bir onay var. 84 milyon Euro’luk bir kredi paketimiz şu anda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylanmış durumda. MESKİ, bunun borçlanmasına gidiyor; 3 yıl ödemesiz, 12 yıl ödemeli şekilde."

Yasal borçlanma hesaplama yöntemine göre MESKİ’nin 12,7 milyar TL’ye kadar borçlanabileceğine dikkat çeken Korkmaz, "Bu kurumun bütçesinin yarısı kadar ancak borcu var. Yatırımlarımıza devam ediyoruz. Gece, gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

MESKİ Genel Kurul Toplantısı, ilgili maddelerin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından sona erdi.