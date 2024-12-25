Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından, kent genelindeki olumsuzlukların önüne geçmek için gerekli tedbirleri aldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, MESKİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz ile birlikte daire başkanları, yöneticiler ve teknik ekiplerin katıldığı ’Kriz Merkezi’ toplantısıyla, yağış durumu değerlendirilerek gerekli önlemler kısa sürede alınıyor.

MESKİ ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle yağışlardan etkilenen kritik bölgelerde, yağmur suyu TİM’leri ve diğer destek ekipleriyle müdahalede bulunarak, olası su taşkınlarına karşı etkili çözümler üretiyor. Gece gündüz demeden çalışan ekipler, su birikintilerinin oluştuğu yerlerde hızla müdahale ederek, trafiğe engel olabilecek durumları ortadan kaldırıyor.

’Teksin Alo 185 Çağrı Merkezi’ne gelen talepler hızlıca çözülüyor

MESKİ, şiddetli yağışların etkisiyle su baskınları yaşanabilecek kritik alanlarda da müdahale etmeye devam ediyor. ’Teksin Alo 185’ çağrı merkezine gelen talepler doğrultusunda, ekipler hızlıca sahaya çıkarak, vatandaşların güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi alıyor.

Bütün ekipler sahada

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ, zaman zaman şiddetini artıran yağışlara karşı hızlı ve koordineli bir şekilde çalışarak, kent genelindeki olumsuzlukları engelliyor. Ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde, su baskınları ve taşkın gibi sorunlar yaşanmazken, Mersin halkının yaşam konforu korunuyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri sokakları tertemiz bir hale getirdi

Tüm gece devam eden yoğun yağış sonrası oluşan atıkları temizlemek için sahaya inen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, cadde, bulvar ve sokakları tertemiz yaptı. 55 temizlik personeli, kent merkezinde 5 vakumlu yol süpürme ve 10 mobil transfer aracı ile süprüntü atıkları, ağaç yaprakları, poşet atıkları gibi atıkların yağmur giderlerini tıkamaması ve olumsuzluk yaşanmaması için hummalı bir çalışma yürüttü. Ekipler, atıkları temizleyerek hem Mersinlilerin temiz bir Mersin’e uyanmasını sağladı hem de atıkların mazgalları tıkamasının önüne geçti.

İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler de su baskını olan bodrumlardan su tahliye motorlarıyla tahliye gerçekleştirdi.