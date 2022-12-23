MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından denetlenerek “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi” ile yetkilendirildi.

“Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği” ve “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” kapsamında 13 parametrede yetkilendirilen MESKİ laboratuvarı, bölgede tek yetkili kamu laboratuvarı unvanına sahip oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Merkez Su Analiz Laboratuvarı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından denetlenerek, “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi” ile yetkilendirildi. Böylelikle MESKİ laboratuvarı, “Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği” ve “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” kapsamında 13 parametrede yetkilendirildi. MESKİ Laboratuvarı, 13 parametreyle bölgedeki tek yetkili kamu laboratuvarı oldu

MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı; her yıl düzenli olarak TÜRKAK tarafından “TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Gereklilikler” standardı kapsamında gerçekleştirilen denetimlere ek olarak, 3-4 Ağustos 2022 tarihlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında ilk kez denetlenmişti.

Denetimleri başarıyla geçen laboratuvar, 28 Kasım 2022 tarihinde “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi” alarak, Bakanlığın “Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği” ve “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” kapsamında 13 parametrede yetkilendirdiği bölgede tek yetkili kamu laboratuvarı oldu.

Böylece, atıksu arıtma tesislerinin ‘iç izleme’ numunelerinin analizleri MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı’nda gerçekleştirilecek ve laboratuvar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın resmi logosuyla raporlama yapabilecek.