MESKİ Genel Müdürlüğü, ‘Berdan ve Pamukluk Baraj Gölleri Havza Koruma Planları Hazırlanması’ konulu bir tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda planlar hakkında detaylı bilgiler verilerek; projenin hangi aşamada olduğu, sürecin nasıl devam ettiği ve nasıl bir yol izleneceğiyle ilgili konular görüşüldü.

MERSİN / (FOTOĞRAFLI)

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, ‘Berdan ve Pamukluk Baraj Gölleri Havza Koruma Planları Hazırlanması’ kapsamında bir tanıtım toplantısı düzenledi.

MESKİ Genel Müdürlüğü, Mersin’e içme ve kullanma suyu temin edilmesi nedeniyle, Berdan ve Pamukluk baraj göllerinin ve gölleri besleyen yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması, kaynakların ve havzaların özelliklerinin bilimsel çalışmalar ile değerlendirilerek koruma alanlarının belirlenmesi, Baraj Gölleri ve Havzalarının su kalitesi ve miktarının havza bazında korunması ve iyileştirilmesi maksadıyla; sosyal, ekonomik, fiziki, jeolojik, hidrojeolojik, hidrolojik, hidromorfolojik, ekolojik ve kimyasal özelliklerinin bilimsel verilere dayalı olarak tespit edilmesini içeren ‘Berdan ve Pamukluk Baraj Gölleri Havza Koruma Planları Hazırlanması’ işini hazırlayarak, gerekli çalışmaları başlattı.

Bu kapsamda Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda; kamu ve özel paydaşlar ile havzalara yakın yerleşkelerde bulunan vatandaşlara genel planlamayla ilgili bilgilendirmeler yapılarak, ilerleyen süreçte nasıl bir yol izleneceği ve bu süreçte yapılması gerekenlerle ilgili kapsamlı bilgiler verildi.

MESKİ, Berdan ve Pamukluk Baraj gölleri havzalarının korunması ile ilgili planlar oluşturuyor

MESKİ, havzalara ait su kalitesinin belirlenmesi maksadıyla gerçekleştirdiği arazi çalışmaları neticesinde; Pamukluk Baraj Gölü Havzası’nda 15 adet yüzey suyu, 20 adet yeraltı suyu ve 5 adet baraj gölü havzası (baraj rezervuar alanı ve dip çamuru) izleme noktası, Berdan Baraj Gölü Havzası’nda ise 22 adet yüzey suyu, 20 adet yeraltı suyu ve 6 adet baraj gölü havzası (baraj rezervuar alanı ve dip çamuru) izleme noktası belirledi.

Belirlenen noktalardan 2. dönem numune alım işlemlerini tamamlayan MESKİ, 3. dönem numune alım işlemlerine ise 17 Temmuz itibariyle başladı. Proje kapsamında çalışmalara devam edecek olan MESKİ, Mersin’in en önemli su kaynakları olan Berdan ve Pamukluk Baraj gölleri havzalarının korunması ile ilgili planlar oluşturmayı da sürdürüyor.