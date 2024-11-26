- MESKİ, azalan su kaynaklarına karşı alternatif çözümler üretiyor



MERSİN (İHA) - Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Toroslar ilçesine bağlı Yavca Mahallesi'nde içme suyu şebeke ve isale hattı yapım işine devam ediyor. Mahalleyi besleyen ve kuraklıktan dolayı azalan su kaynağına alternatif çözüm üreten MESKİ, gerçekleştirdiği çalışmalarla içme suyu rezervini artıracak.

Küresel ısınmayla birlikte yağışların azalması ve kuraklığın artmasıyla, Mersin’de de su kaynakları azalma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Yavca Mahallesi’nde içme suyu kaynağında kuraklık nedeniyle azalmalar meydana gelmesi üzerine harekete geçen MESKİ, alternatif kaynaklarla vatandaşların içme suyu sorununa çözüm sunmaya çalışıyor. MESKİ’nin yapım işi kapsamında, Yavca Mahallesi’ne muhtelif çaplarda ve yaklaşık 23 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı yapılması planlanıyor.



"Köyümüzün içme suyu sorunu çözülecek"

Yavca Mahalle Muhtarı Metin Türkay, köylerine iklim şartlarından dolayı 2-3 senedir kar yağmadığını, bundan dolayı da içme suyu kaynaklarının çoğunun kuruduğunu ifade etti. İçme suyu konusunda 3 yıldır sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Türkay, "Yaklaşık 3 yıldır mahallem tankerden su içiyordu. Bu duruma, sağ olsun Vahap Seçer Başkanımız el attı. Köyümüzün içme suyu sorununu çözülecek. Emeği geçen tüm MESKİ çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.