MESKİ, Atıksu Arıtma Tesisleri’nde koku analizlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. 34 noktadan alınan koku numunelerinin limit değerlerini sağladığı belirlenirken, tesislerin herhangi bir koku problemine yol açmadığı, analiz sonuçlarıyla da kanıtlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Atıksu Arıtma Tesisleri’nde koku analizleri yapmaya devam ediyor.

MESKİ Genel Müdürlüğü, yaz aylarında sıcaklıkların artması sebebiyle Atıksu Arıtma Tesisleri’nde ve çevresinde oluşması muhtemel koku sorununu minimize etmek amacıyla, tüm tesislerinde ve kokunun rüzgâr yönüne ulaşabileceği tüm adreslerde koku analizleri yapıyor. Akredite laboratuvar tarafından Karaduvar, Mezitli, Tarsus, Erdemli, Kızkalesi, Kargıpınarı, Limonlu-Kumkuyu, Atakent, Silifke, Mut, Anamur, Bozyazı, Günyurdu Atıksu Arıtma Tesisleri’nin içi ve dışında, özellikle vatandaşların daha yoğun olduğu yaşam alanlarının arasında bulunduğu toplam 34 noktadan koku numuneleri alındı.

Alınan numunelerin analiz sonuçlarının, ilgili mevzuat gereğince limit değerini sağlaması sonucunda, tesislerin herhangi bir koku problemine yol açmadığı kanıtlanmış oldu. Vatandaşların herhangi bir koku problemiyle karşılaşmaması için gerekli tüm kontroller ve denetimler MESKİ tarafından titizlikle sürdürülüyor.