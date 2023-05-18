Mersin’in 13 ilçesinde altyapı çalışmalarına devam eden MESKİ Genel Müdürlüğü, Karaduvar, Kargıpınarı, Erdemli, Bozyazı ve Anamur atıksu arıtma tesislerini, son teknoloji çevreye dost ekipmanlarla donattı.

MESKİ, sorumluluk alanlarına giren ilçe atıksu arıtma tesisleri ile beraber, toplam 4 ilçede bulunan 5 atıksu arıtma tesisinde enerji üretimini kesintisiz hale getirecek ve enerji tüketimini minimal düzeylere düşürecek revizyonları tamamladı. MESKİ’nin, yatırım tutarı 29 milyon 94 bin lira olan atıksu arıtma tesislerinin arıtma sistemleri revizyonu işi çerçevesinde, 5 atıksu arıtma tesisi son teknoloji ekipmanlarla donatılıyor. Çalışma çerçevesinde, Akdeniz ilçesi Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinde biyogazdan elde edilen elektrik enerjisinin, kesintiye uğramadan maksimum verimde üretilebilmesi için gerekli biyogaz iletim ekipmanları yenilendi. Kargıpınarı, Erdemli, Bozyazı ve Anamur atıksu arıtma tesislerinde yüksek enerji tüketen hava üretim ekipmanları ise teknolojileri gereği ürettikleri gürültü ve ekonomik ömürlerinin dolması nedeniyle, son teknolojiye sahip ekipmanlarla değiştirildi.

Tesisler, yatırım maliyetini 2 yılda amorti edecek

Yenilenen ekipmanlar sayesinde tesislerin elektrik tüketimlerinde azalma sağlanırken, aynı zamanda tesisler daha gürültüsüz hale getirildi. Kargıpınarı, Erdemli, Bozyazı ve Anamur atıksu arıtma tesislerinde yapılan revizyonlar neticesinde Mart 2023 elektrik tüketim birim fiyat bedelleri baz alındığında, yılda yaklaşık 8 milyon 790 bin lira tasarruf sağlanması bekleniyor. Böylelikle, 4 tesiste yapılan yatırımın yaklaşık 2 yılda kendi maliyetini çıkarmış olması planlanıyor.