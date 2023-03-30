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Mersin’in 4 merkez ilçesini besleyen 1200 milimetrelik ana isale hattı borusunun arızalanması üzerine hızlıca çalışmalara başlayan MESKİ ekipleri, sorunu kısa sürede giderdi. MESKİ ekiplerinin titiz çalışmaları sayesinde 4 merkez ilçeyi besleyen ana hat arızası giderilirken, kentte herhangi bir su kesintisi sorunu yaşanmadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Mersin’in 4 merkez ilçesini (Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli) besleyen ve Tarsus İlçesi Bağlar Mahallesi’nden geçen 1200 milimetrelik ana isale hattında meydana gelen arıza üzerine hızlıca harekete geçerek başlattığı çalışmaları, kısa sürede tamamladı. MESKİ ekipleri, arızalı ana boruyu yoğun uğraşlar sonucunda vakit kaybetmeden onardı.

Baskil ilçesinde kar yağışı etkili oldu

Baskil ilçesinde kar yağışı etkili oldu

Ana hattın tamiratını vakit kaybetmeden gerçekleştiren MESKİ ekiplerinin titiz çalışmaları sayesinde, herhangi bir su kesintisi yaşanmadı ve vatandaşlar mağdur edilmedi.

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