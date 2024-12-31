Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, altyapıdan asfalta, arıtmadan güneş enerji sistemlerine kadar 13 ilçede yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde tüm ilçelerde yatırımlarını ara vermeden sürdüren MESKİ, Mersin’i kaliteli ve dayanıklı altyapı ağlarıyla donatıyor. 2024 yılında MESKİ; 206 bin metre içme suyu, 51 bin metre kanalizasyon ve 20 bin metre yağmur suyu hattı olmak üzere, toplam 278 bin metre altyapı hattı çalışması gerçekleştirdi. MESKİ, uzun yıllar süren sorunlara etkili ve kalıcı çözümler getirerek, vatandaşların hayatını kolaylaştıran çalışmalara tüm ilçelerde aralıksız devam ediyor. Yağmur suyu hattı döşenmesi, ızgara ve kollektör hattı temizliği çalışmaları ile yoğun yağışlarda oluşabilecek su baskınlarının önüne geçen MESKİ, atık su çalışmalarıyla ise vatandaşlara uzun yıllar hizmet edecek sorunsuz bir altyapı hizmeti sağlamayı planlıyor. MESKİ; kente kazandırdığı yeni hatların yanı sıra, ekonomik ömrünü tamamlayan altyapıyı da modernize ediyor.

Altyapı çalışmalarından sonra tahrip olan yollarda asfalt kaplama işlerine de devam eden MESKİ, tüm ilçelerde yaklaşık 140 bin ton bitümlü sıcak karışım asfalt serimi gerçekleştirdi. MESKİ’nin gerçekleştirdiği titiz çalışmalar neticesinde yollar kısa sürede yenileniyor, vatandaşlar mağdur edilmiyor.

MESKİ, çevre dostu ve teknolojik yatırımlarıyla Mersin’e değer katıyor

Temiz bir çevre ve Akdeniz için canla başla çalışan MESKİ, 26 adet atık su arıtma tesisinde 2024 yılında yaklaşık 150 milyon metreküp atık suyu arıtarak, doğaya deşarj etti. Atıkları kaynağında ayrıştırıp toplanmasını ve geri dönüştürülmesini sağlayarak geleceğe yatırım yapan MESKİ, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü koordinesinde 2024 yılında 6 yerleşkesine daha sıfır atık belgesi alarak toplam 23 adet temel seviye sıfır atık belgesi sahibi oldu.

Tüm kurum bünyesinde uygulamakta olduğu Entegre Yönetim Sistemi (EYS); TS EN ISO 9001 Kalite, TS EN ISO 14001 Çevre, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği ve TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemleri kapsamında TÜRKAK Akrediteli Belgelendirme Kuruluşu tarafından gerçekleştirilen dış tetkikte MESKİ, belgelerin devamlılığını sağlamaya hak kazandı.

MESKİ, Başkan Seçer’in vizyon projesi olan 2. etap GES projesi ile enerji üretim kapasitesini 2024 yılında 8 MWp’e yükseltti. Bu sayede yaklaşık 10 milyon kWh elektrik üreterek, binlerce haneye ışık oldu. Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili yatırımlarına devam eden MESKİ; sadece enerji üretmekle kalmıyor, çevresel sürdürülebilirlik adına da önemli bir katkı sağlıyor. MESKİ, 2025-2029 hedefleri doğrultusunda, kurulu gücünü 45,3 MWp’e çıkararak enerji tüketiminin yüzde 40,25’ini yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyor.

İleri Teknoloji İzleme ve Kontrol Merkezini su, enerji, güvenlik ve sayaç SCADA’larıyla geliştiren MESKİ, yapılan DMA’lar ve akustik dinleme işlemleri ile birlikte 2024 yılında yaklaşık 4 milyon metreküp içme suyu tasarrufu sağladı.