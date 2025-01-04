Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmaları sonrası tahrip olan yolları kısa sürede asfaltla kaplarken, geçen yıl 140 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

Mersin’in altyapısını modern ve kaliteli ekipmanlarla yenileyen MESKİ, altyapı çalışmalarının akabinde asfalt kaplama ve tamiratlarına da devam ediyor. MESKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığına bağlı Asfalt Şube Müdürlüğü, yapım, bakım-onarım faaliyetleri, deplase veya rehabilitasyon çalışmaları sonrasında bozulan yolların kaplamasını, asfalt tamiratını ve yama işlerini gerçekleştiriyor. MESKİ, il genelinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında 1 yılda yaklaşık 140 bin ton bitümlü sıcak karışım asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca, vatandaş ve birimlerden gelen talepleri de toplayan MESKİ, ilgili bölgelere müdahale ederek, vatandaşların taleplerini hızlıca çözüme kavuşturdu.

"Vatandaşlarımıza kesintisiz ve konforlu ulaşımı sağladık"

MESKİ Asfalt Şube Müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak görev yapan Cem Arayan, altyapı çalışmaları sonucu tahrip olan yolları kısa sürede sıcak asfaltla kaplayarak, daha güvenli ve rahat bir ulaşım ağı oluşturduklarını ifade etti. Arayan, "2024 yılında Mersin genelinde 140 bin ton asfalt dökümü gerçekleştirerek, vatandaşlarımıza kesintisiz ve konforlu ulaşımı sağladık. Çalışmalarımıza aralıksız, memnuniyetle devam edeceğiz" dedi.