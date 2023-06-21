Kütahya Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Tavşanlı ilçesinde yapılan çalışmalarda 1 kişinin aracında, Mesken bulundurma ruhsatlı tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Tavşanlı ilçesinde yapılan çalışmalarda,

Y.G.İ. (23) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araç ve şahsın yapılan üst aramasında, 1 adet ruhsatsız tabanca (Mesken bulundurma ruhsatlı) ve 12 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.