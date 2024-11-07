Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-100 kara yolu üzerinde bulunan mesire alanındaki ahşap tesisinin mutfak bölümü alev alev yandı.

D-100 kara yolu üzerinde bulunan mesire alanındaki ahşap tesisin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. SAKTİM ekiplerinin de destek verdiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.